Begusarai News: श्री विश्वबंधु पुस्तकालय की संरक्षण समिति का चुनाव

Begusarai News: सर्वसम्मति से सत्र 2026- 31 के लिए चुने गए सदस्य... सर्वसम्मति से हुआ। सत्र 2026-31 के पांच वर्षीय कार्यकाल के लिए निर्वाचन बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन पदाधि

Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। क्षेत्र की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था श्री विश्वबंधु पुस्तकालय की पांच सदस्यीय संरक्षण समिति का चुनाव मंगलवार को सर्वसम्मति से हुआ। सत्र 2026-31 के पांच वर्षीय कार्यकाल के लिए निर्वाचन बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन पदाधिकारी प्रेम किशन मन्नू ने की। पुस्तकालय के संविधान में वर्णित विभिन्न संवर्गों के आधार पर संरक्षण समिति के सदस्यों का चयन किया गया।

चयनित सदस्य संस्थापक सदस्य संवर्ग से 95 वर्षीय वयोवृद्ध सदस्य बैद्यनाथ प्रसाद केसरी, शिक्षाविद् संवर्ग से प्रो. आनंद चन्द्र झा तथा संविधान निर्माता व ज्ञाता संवर्ग से डॉ. रवीन्द्र राकेश को सर्वसम्मति से चुना गया। वहीं पूर्व पदाधिकारी संवर्ग से पुस्तकालय के पूर्व अध्यक्ष सिधेश आर्य तथा वरिष्ठ सदस्य संवर्ग से विजय कुमार नेमानी को निर्वाचित घोषित किया गया।

सम्मान समारोह इस अवसर पर निवर्तमान संरक्षण समिति के सदस्य राजेश अग्रवाल और रामचंद्र केसरी सहित अन्य सदस्यों को उनके बेहतर कार्यकाल के लिए अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर पुस्तकालय के अध्यक्ष संतोष भारती गुड्डू, सचिव अमित पोद्दार, सह सचिव कोमल आर्य, पूर्व अध्यक्ष जयदेव सान्याल, सीताराम केसरी, रुक्मिणी कुमारी, पूर्व सचिव नीरज नवीन, नीरज राय, पंकज सिंह, पंकज केसरी, प्रो. सुरेश सहनी, कुंदन केसरी, गणेश पोद्दार भारती, गोविन्द साहु, कैलाश चन्द्र शर्मा, जयशंकर जायसवाल, श्रवण बजाज, डॉ. आलोक, रामचंद्र सहनी सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

संविधान का महत्व बताया गया कि पुस्तकालय के संविधान में वैधानिक विवादों में निर्णायक भूमिका निभाने, संविधान एवं नियमों की व्याख्या करने तथा संविधान में उल्लेखित नहीं किए गए विषयों पर देश में प्रचलित कानूनों एवं परंपराओं के आधार पर अंतिम निर्णय देने के लिए पांच सदस्यीय सर्वोच्च समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति को संरक्षण समिति कहा जाता है। संरक्षण समिति के सर्वसम्मत चुनाव पर क्षेत्र के बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित सदस्यों तथा पुस्तकालय परिवार को बधाई दी है。