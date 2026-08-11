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Begusarai News: डूबे बुजुर्ग का शव बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: साहेबपुरकमाल के सनहा पश्चिम गांव में 70 वर्षीय लक्ष्मण चौधरी सोमवार की शाम गंगा नदी में नहाते समय डूब गए। मंगलवार सुबह गोताखोरों ने उनका शव बरामद किया। शव मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की।

Begusarai News: डूबे बुजुर्ग का शव बरामद

Begusarai News: साहेबपुरकमाल। थाना क्षेत्र के सनहा पश्चिम गांव के समीप सोमवार की शाम गंगा नदी के ढाब में नहाने के दौरान डूबे पंचायत के वार्ड संख्या 8 निवासी 70 वर्षीय वृद्ध लक्ष्मण चौधरी का शव मंगलवार की सुबह बरामद हुआ। गोताखोर अजीत कुमार के नेतृत्व में कई स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव बरामद किया गया। शव बरामद होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया। सीपीआई अंचल सचिव पूर्व प्रमुख मनोज कुमार, मुखिया पूनम देवी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।

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