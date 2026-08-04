Begusarai News: विधान पार्षद ने जिले के 34 शैक्षणिक संस्थाओं को दिये उपस्कर

Begusarai News: एबीवीपी की मांग पर विधान पार्षद ने जिला प्रशासन से की इसकी अनुशंसा के 34 शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक उपस्कर प्रदान किए जाने की अनुशंसा जिला प्रशासन से की है। इससे हजारों छात्रों को बेहतर पढ़ाई की...

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। विधान पार्षद सर्वेश कुमार ने बेगूसराय जिले के 34 शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक उपस्कर प्रदान किए जाने की अनुशंसा जिला प्रशासन से की है। इससे हजारों छात्रों को बेहतर पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। इन संस्थानों में उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलवरिया 2, राजकीयककृत ओमर इंटर स्कूल तेघड़ा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुबारकपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहुरी नवीन, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोरिया, प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बलिया, प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बखरी, उच्च विद्यालय सलौना बखरी, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कोरेय गढ़पुरा, उच्च माध्यमिक विद्यालय महेशपुर शामिल है।

शिक्षण संस्थानों की लिस्ट इसी तरह मध्य विद्यालय मल्हीपुर भगवानपुर, मध्य विद्यालय मारवाड़ी भजनाश्रम, यूएचएस लौछे बखरी, उच्च माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर, प्राथमिक विद्यालय आजादनगर, प्राइमरी स्कूल धूसहा जोकिया, मिडिल स्कूल मेहदौली, उच्च विद्यालय तेयाय, यूएचएस सिसौनी, उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमा, एमजी हाई स्कूल बीहट, नवीन प्राथमिक विद्यालय लंका टोल पासोपुर, प्राथमिक विद्यालय राजा डमरी लाखो, प्राथमिक विद्यालय बिंदटोली नवीन बरौनी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुसेपुर, मध्य विद्यालय रुदौली, मध्य विद्यालय दाादुपरु, मध्य विद्यालय चिंरजीवीपुर, इंटर स्कूल नयाटोल आगापुर, उत्क्रमित उच्च विद्यालय वनद्वार, इंटर स्कूल मोहनपुर, उच्च माध्यमिक विद्यालय सहना पश्चिम व उत्क्रमित उच्च विद्यालय सादपुर शामिल है।

एबीवीपी का स्वागत एबीवीपी के जिला संयोजक अनुभव आनंद और नगर मंत्री सिद्धार्थ कुमार ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि उनके संगठन की ओर से विधान पार्षद से सरकारी स्कूलों में बेंच-डेस्क, बुक सेल्फ जैसे उपस्कर की मांग की ई थी। इसी मांग को गंभीरता से लेते हुए जिले के 31 संस्थानों में शैक्षणिक उपस्कर उपलब्ध कराए गये। उपकरण मिलने से ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। विधान पार्षद सर्वेश कुमार ने कहा कि शिक्षा ही समाज की नींव है। एबीवीपी ने छात्रों की जो समस्याएं रखीं, उन्हें दूर करना कर्तव्य है। आगे भी जिले के शिक्षण संस्थानों को और बेहतर बनाया जाएगा।

रिपोर्टर:प्रवीण कुमार