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Begusarai News: चार माह से मानदेय नहीं मिलने से आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: तालीमी मरकज व शिक्षा सेवकों ने दी आंदोलन की चेतावनीहीं होने से उनमें आक्रोश व्याप्त है। नावकोठी में शनिवार को शिक्षा सेवकों की बैठक आयोजित की गई जिसमें सरकार से अविलंब बकाया मानदेय भुगतान की मांग की...

Begusarai News: चार माह से मानदेय नहीं मिलने से आक्रोश

Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना से जुड़े तालीमी मरकज एवं शिक्षा सेवकों का पिछले चार माह से मानदेय भुगतान नहीं होने से उनमें आक्रोश व्याप्त है। नावकोठी में शनिवार को शिक्षा सेवकों की बैठक आयोजित की गई जिसमें सरकार से अविलंब बकाया मानदेय भुगतान की मांग की गई। साथ ही, चेतावनी दी गई कि यदि 15 अगस्त से पहले भुगतान नहीं हुआ तो पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।

बैठक का आयोजन

संघ के जिलाध्यक्ष सुजीत कुमार रजक ने कहा कि लगातार चार माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण सैकड़ों शिक्षा सेवकों एवं तालीमी मरकज कर्मियों के परिजन आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। कई परिवारों के समक्ष रोजमर्रा के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और इलाज तक का संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सेवक सीमित मानदेय पर भी पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है।

शिक्षा सेवकों की भूमिका

जमील अहमद ने कहा कि शिक्षा सेवक ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर उन्हें विद्यालय से जोड़ने, कमजोर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग देने, कक्षा एक एवं दो के बच्चों के बुनियादी अधिगम को मजबूत करने, ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर नियमित ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने तथा सरकार की विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर उन्हें धरातल पर लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद समय पर मानदेय का भुगतान नहीं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ के जिला कार्यकारिणी सदस्य मो. आफताब आलम ने कहा कि सरकार शिक्षा सेवकों के धैर्य की परीक्षा न ले। स्वतंत्रता दिवस से पहले लंबित मानदेय का भुगतान किया जाए, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। बैठक में मो. अबुल कलाम, मो. सुभान, मो. खालिद, बाबू साहब रजक, दु:खमोचन सदा, शंकर रजक, नाथो राम चौधरी, राजकुमार रजक, सलमा खातून, रेणु कुमारी सहित बड़ी संख्या में शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज कर्मी मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में बकाया मानदेय के शीघ्र भुगतान की मांग करते हुए संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। रिपोर्टर:सुधांशु

सामान्य प्रश्न

शिक्षा सेवकों को भुगतान कब तक नहीं मिला?
शिक्षा सेवकों को पिछले चार माह से मानदेय भुगतान नहीं मिला है।
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