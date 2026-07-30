Begusarai News: अवैध वसूली और उत्पीड़न के खिलाफ ई-रिक्शा चालकों का प्रदर्शन

Begusarai News: फोटो नं.03,जिला समाहरणालय पर गुरुवार को ई-रिक्शा संघ (ऐक्टू) के प्रदर्शन को संबोधित करते जिला प्रभारी चंद्रदेव वर्मा।

Begusarai News: लाखो, निज प्रतिनिधि। ई-रिक्शा संघ (ऐक्टू) के बैनर तले गुरुवार को बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चालकों ने जिला समाहरणालय पर प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को नौ सूत्री मांगपत्र सौंपा। संघ ने कहा कि अधिकांश ई-रिक्शा चालक गरीब परिवारों से हैं और ऋण लेकर वाहन खरीदकर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। आर्थिक संकट के कारण कई चालक समय पर ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं।

मांगपत्र में समस्याएँ मांगपत्र में नगर निगम द्वारा निर्धारित 1200 रुपये वार्षिक पार्किंग शुल्क के बावजूद कुछ संवेदकों पर 1500 से 2000 रुपये तक अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही बैरियर के नाम पर कथित अवैध वसूली रोकने, शहर की जर्जर सड़कों, जलजमाव की समस्या दूर करने तथा एनएच-31 पर सर्विस लेन बनाने की मांग उठाई गई। ई-रिक्शा चालकों के लिए स्थायी स्टैंड, सस्ती भोजन व्यवस्था और ड्यूटी के दौरान सुरक्षा की भी मांग की गई।

प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संघ के संरक्षक राजेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष टुनटुन राय, सचिव कन्हैया लाल साह, एक्टू जिला प्रभारी चन्द्रदेव वर्मा तथा माले नेता नवल किशोर ने कहा कि ई-रिक्शा चालक शहर की परिवहन व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, लेकिन आज वे आर्थिक संकट, अवैध वसूली और प्रशासनिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मांगपत्र पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ई-रिक्शा चालक व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मौके पर मोहम्मद जमील, मोहम्मद फिरोज, उमेश पासवान, सूचित सिंह, सीयाराम कुमार, कृष्णानंदन पुदार, मोहम्मद अफिरोज, मोहम्मद शहादत, दिलीप साह, अजीत साह, कोषाध्यक्ष बबलू ठाकुर, भीला साह, बिपत साह, दयाराम सहित बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चालक मौजूद थे.