Begusarai News: 16 से पहले रसोई गैस उपभोक्ता करा लें ई-केवाईसी
Begusarai News: बरौनी। जेएस इको भारत गैस एजेंसी ने सभी उपभोक्ताओं से 16 अगस्त से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया है। अन्यथा, उन्हें गैस सिलेंडर प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। एजेंसी ने उपभोक्ताओं से पुराने गैस चूल्हे की रबर पाइप बदलने का भी आग्रह किया है।
Begusarai News: बरौनी। जेएस इको भारत गैस एजेंसी ने अपने सभी उपभोक्ताओं से 16 अगस्त से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया है अन्यथा उन्हें फजीहत झेलनी पड़ेगी। एजेंसी संचालक मिंटू देवी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनसे इस बारे में बातचीत की जा रही है।
ई-केवाईसी प्रक्रिया
उन्हें 16 अगस्त के बाद गैस सिलेंडर प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से हेलो बीपीसीएल ऐप का उपयोग कर घर बैठे भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को एजेंसी आने की आवश्यकता नहीं होगी और प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी।
सुरक्षा जांच अभियान
इसके अलावा गैस एजेंसी की ओर से सभी उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। यह जांच प्रत्येक उपभोक्ता के लिए जरूरी है। उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि जिनके गैस चूल्हे की रबर पाइप दो वर्ष या उससे अधिक पुरानी हो चुकी है, उसे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अविलंब बदलकर नई पाइप लगवा लें। इससे गैस रिसाव जैसी संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।
संपर्क जानकारी
एजेंसी संचालक ने बताया कि ई-केवाईसी, सुरक्षा जांच या अन्य किसी भी जानकारी के लिए उपभोक्ता सीधे एजेंसी व जारी मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
सामान्य प्रश्न
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