Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: 16 से पहले रसोई गैस उपभोक्ता करा लें ई-केवाईसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: बरौनी। जेएस इको भारत गैस एजेंसी ने सभी उपभोक्ताओं से 16 अगस्त से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया है। अन्यथा, उन्हें गैस सिलेंडर प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। एजेंसी ने उपभोक्ताओं से पुराने गैस चूल्हे की रबर पाइप बदलने का भी आग्रह किया है।

Begusarai News: 16 से पहले रसोई गैस उपभोक्ता करा लें ई-केवाईसी

Begusarai News: बरौनी। जेएस इको भारत गैस एजेंसी ने अपने सभी उपभोक्ताओं से 16 अगस्त से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया है अन्यथा उन्हें फजीहत झेलनी पड़ेगी। एजेंसी संचालक मिंटू देवी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनसे इस बारे में बातचीत की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Haridwar News: 90 हजार उपभोक्ताओं ने ई केवाईसी नहीं कराई, 15 अगस्त के बाद परेशानी बढ़ेगी

ई-केवाईसी प्रक्रिया

उन्हें 16 अगस्त के बाद गैस सिलेंडर प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से हेलो बीपीसीएल ऐप का उपयोग कर घर बैठे भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को एजेंसी आने की आवश्यकता नहीं होगी और प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:Haldwani News: 16 अगस्त तक करें ई-केवाईसी, वरना बुक नहीं होगा सिलेंडर

सुरक्षा जांच अभियान

इसके अलावा गैस एजेंसी की ओर से सभी उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। यह जांच प्रत्येक उपभोक्ता के लिए जरूरी है। उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि जिनके गैस चूल्हे की रबर पाइप दो वर्ष या उससे अधिक पुरानी हो चुकी है, उसे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अविलंब बदलकर नई पाइप लगवा लें। इससे गैस रिसाव जैसी संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

संपर्क जानकारी

एजेंसी संचालक ने बताया कि ई-केवाईसी, सुरक्षा जांच या अन्य किसी भी जानकारी के लिए उपभोक्ता सीधे एजेंसी व जारी मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

सामान्य प्रश्न

ई-केवाईसी प्रक्रिया कब पूरी करनी है?
उपभोक्ताओं को 16 अगस्त से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।