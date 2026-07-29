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Begusarai News: नशेड़ी चढ़ा पुलिस के हत्थे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बीहट में पपरौर के मो जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह नशे में धुत होकर हंगामा कर रहा था। मेडिकल जांच के बाद उसके खिलाफ बिहार पूर्ण शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा गया।

Begusarai News: नशेड़ी चढ़ा पुलिस के हत्थे

Begusarai News: बीहट। नशे में धुत होकर हंगाम कर रहे पपरौर के मो जावेद को जीरोमाइल सहायक थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच में नशा करने की पुष्टि होने के बाद आरोपी के विरूद्ध बिहार पूर्ण शराबबंदी अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। (नि.सं.)

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