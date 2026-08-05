Begusarai News: पति से विवाद के बाद एसीड पीकर महिला ने दी जान, पुलिस जांच शुरू

Begusarai News: महिला की जान बचाने के लिए चार चिकित्सकों से कराया गया था इलाज, नहीं बची जान

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जिनेदपुर गांव में घरेलू विवाद के बाद पति से लड़ाई झगड़ा हो गयी। इसमें पत्नी ने शौचालय में रखा एसीड पी ली। इलाज के दौरान मंगलवार की शाम उनकी मौत हो गयी। मृतका 25 वषीया स्मिता कुमारी थी। वह दीपक कुमार की पत्नी थी। मौत की खबर मिलते ही परिवार वाले सकते में आ गये। बुधवार की सुबह पुलिस ने सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया।

घटना का विवरण मृतका के परिजनों ने बताया कि घर में किसी मामले को लेकर पति-पत्नी के बाद विवाद हो गया। उसके बाद दोनों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गयी। पति के हाथों पिटाई से गुस्सायी पत्नी ने शौचालय में रखे एसीड को पी ली। उसके बाद जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्हें इलाज के लिए चार चिकित्सकों के पास ले गये। लेकिन मंगलवार की रात इलाज के दौरान महिला की मौत हो गयी। हालांकि पोस्टमार्टम कराने पहुंचे मृतक के परिजन घटना की स्पष्ट जानकारी देने से बचते नजर आ रहे थे जैसे महिला के साथ कोई बड़ा अपराध के तहत उसकी हत्या कर दी गयी हो।

पुलिस की जांच थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिनेदपुर गांव से किसी महिला के पोस्टमार्टम कराने की जानकारी पुलिस को नहीं दी गयी है। नगर थाने की पुलिस से जानकारी ली जा रही है। कोरिया गांव के एक मकई खेत से मिला अधेड़ मजदूर का शव मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरिया गांव के समीप एक मकई के खेत से मंगलवार की शाम एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल् गयी। मृतक 50 वर्षीय विनोद पंडित था। वह कोरिया गांव निवासी स्व. राजेन्द्र पंडित का पुत्र था। घटना की सूचना पर पुलिस मकई खेत पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम् करा परिजनों को सौंप दिया।

परिजनों की जानकारी मृतक के परिजनों ने बताया कि वह मंगलवार की सुबह घर से यह कहकर निकला था कि तुम हमारा कपड़ा साफ करना। मजदूरी का बकाया राशि मांगने जा रहा हूं। दो घंटे बाद लौटूंगा। उसके बाद कमाने के लिए प्रदेश चले जाएंगे। लेकिन शाम में एक मकई खेत में उनके शव मिलने की जानकारी मिली तो हमलोग गये व पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। हर बिंदुओं पर मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्टर:मनोज सहनी