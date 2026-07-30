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Begusarai News: सिमरिया गंगा तट पर अधूरी तैयारी के बीच सावन मेला शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: पेज चार लीड... सिमरिया गंगानदी तट से जल भरने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की उम्मीद है। ऐसी स्थि

Begusarai News: सिमरिया गंगा तट पर अधूरी तैयारी के बीच सावन मेला शुरू

Begusarai News: सिमरिया धाम, एक संवाददाता। श्रावणी मेला शुरू है। प्रथम सोमवारी के मौके पर सिमरिया गंगानदी तट से जल भरने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में गुरुवार को जब डीएम श्रीकांत शास्त्री ने सिमरिया गंगानदी तट का निरीक्षण करने पहुंचे, तो यहां श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं को अधूरी देख बिफर पड़े।

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निरीक्षण और दिशा-निर्देश

संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगायी। डीएम व एसपी मनीष समेत जिला प्रशासन के कई अन्य अधिकारियों सिमरिया धाम स्थित रीवर फ्रंट तथा सिमरिया धाम बाजार जाने वाली मुख्य मार्ग का निरीक्षण कर अविलंब बचे हुए सभी कार्य पूरा करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। दस दिनों पूर्व ही डीएम श्री शास्त्री ने श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर सिमरिया धाम पहुंच अधिकारियों को श्रद्धालुओं को रहने, प्रकाश की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, रीवर फ्रंट व सिमरिया धाम बाजार से अतिक्रमण हटाने, आवागमन को लेकर सड़क को सुदृढ़ीकरण करने, गंगानदी तट में बैरिकेडिंग करने, गंगातट के समीप महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए चेंजिंग रूम का निर्माण करने व सीसीटीवी लगाने समेत कई अन्य दिशा-निर्देश दिया गया था, लेकिन इसमें से अधिकतर कार्य पूरा नहीं होने तथा जो कार्य किया गया है वह संतोषजनक नहीं रहने से डीएम नाराज थे। उन्होंने एडीएम को सिमरिया धाम में ही ठहर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। इस मौके पर एडीएम ब्रजभूषण चौधरी, सदर एसडीओ अश्विनी कुमार, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार, सहायक अभियंता मनीष कुमार, सीओ हेमंत अंकुर, बीहट नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार, सदर डीएसपी दो कुमारी दुर्गा शक्ति, चकिया थाना प्रभारी गौतम कुमार, राम जी झा, शुशील झा समेत संबंधित कई अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

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सुविधाओं का निर्देश

सिमरिया गंगातट पर स्वच्छ पेयजल के लिए 10 जगहों पर 50 टोटी लगाने का निर्देश डीएम श्रीकांत शास्त्री ने सिमरिया धाम का निरीक्षण के दौरान एक दिन के भीतर बचे हुए सभी कार्य पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि सिमरिया धाम में मौजूद सभी पांचों हाई मास्ट लाइट जलाने तथा बिजली कटने पर अंधेरा से बचने के लिए 100 केवीए का जेनरेटर रखने, रीवर फ्रंट पर एक भी दुकान या चौकी नहीं रखने, जगह-जगह डस्टविन रखने, चेंजिंग रूम दुरुस्त करने, श्रद्धालुओं को पीने के लिए मेले में अलग-अलग कुल 10 जगहों पर ट्यूवेल से 50 टोटी लगा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने, रोस्टर के अनुसार सफाई करवाने, मेले में कोई वाहन प्रवेश नहीं करे इसको लेकर ड्रॉप्ट गेट का निर्माण करने तथा सिमरिया से गढ़पुरा जाने वाली मार्ग में महिलाओं के लिए जगह-जगह शौचालय निर्माण करवाने का निर्देश दिया गया है। वहीं राजेन्द्र पुल से नीचे सिमरिया धाम बाजार उतरने वाली सीढ़ी के समीप से अतिक्रमण हटाने समेत कई अन्य दिशा-निर्देश दिया गया है।

रिपोर्टर:रंजन कुमार

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सिमरिया धाम में कितनी टोटियाँ लगाने का निर्देश दिया गया है?
सिमरिया गंगातट पर स्वच्छ पेयजल के लिए 10 जगहों पर 50 टोटी लगाने का निर्देश दिया गया है।
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