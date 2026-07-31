Begusarai News: संवेदनशील स्थलों पर रखें विशेष निगरानी: डीएम
Begusarai News: पेज 4::::::::: एक संवाददाता। श्रावणी मेला के सफल व सुरक्षित आयोजन को लेकर शुक्रवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री ने सिमरिया धाम से गढ़पुरा के बाबा हरिगिरि धाम तक जाने वाले कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। इस...
Begusarai News: सिमरिया धाम, एक संवाददाता। श्रावणी मेला के सफल व सुरक्षित आयोजन को लेकर शुक्रवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री ने सिमरिया धाम से गढ़पुरा के बाबा हरिगिरि धाम तक जाने वाले कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांवरियों के आवागमन को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए मार्ग की स्थिति, साफ-सफाई, यातायात व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। कहा कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं एवं कांवरियों के आवागमन को देखते हुए सभी संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सतर्क एवं तैयार रहें।
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