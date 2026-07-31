Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: संवेदनशील स्थलों पर रखें विशेष निगरानी: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: पेज 4::::::::: एक संवाददाता। श्रावणी मेला के सफल व सुरक्षित आयोजन को लेकर शुक्रवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री ने सिमरिया धाम से गढ़पुरा के बाबा हरिगिरि धाम तक जाने वाले कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। इस...

Begusarai News: संवेदनशील स्थलों पर रखें विशेष निगरानी: डीएम

Begusarai News: सिमरिया धाम, एक संवाददाता। श्रावणी मेला के सफल व सुरक्षित आयोजन को लेकर शुक्रवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री ने सिमरिया धाम से गढ़पुरा के बाबा हरिगिरि धाम तक जाने वाले कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांवरियों के आवागमन को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए मार्ग की स्थिति, साफ-सफाई, यातायात व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। कहा कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं एवं कांवरियों के आवागमन को देखते हुए सभी संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सतर्क एवं तैयार रहें।

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी से, चौराहों पर सुरक्षा कड़ी
ये भी पढ़ें:Gridih News: श्रावणी मेले में चाक-चौबंद रहेगी व्यवस्था: एसडीपीओ
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।