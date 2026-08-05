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Begusarai News: ठाकुरबाड़ी की जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में नई कमेटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बाघा श्रीरामजानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति के गठन का मामला गहराया.. सभागार में चार माह पूर्व गठित ठाकुरबाड़ी न्यास समिति को लेकर उत्पन्न विवाद एवं समिति द्वारा किये गये विकास

Begusarai News: ठाकुरबाड़ी की जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में नई कमेटी

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। शहर स्थित बाघा श्रीरामजानकी ठाकुरबाड़ी के सभागार में चार माह पूर्व गठित ठाकुरबाड़ी न्यास समिति को लेकर उत्पन्न विवाद एवं समिति द्वारा किये गये विकास कार्यों के संबंध में एक प्रेसवार्ता में दर्जनों गणमान्य लोग शामिल हुए। समिति के सचिव जितेन्द्र कुमार जीबू और सदस्य भाजपा नेता आशुतोष पोद्दार उर्फ हीरा ने कहा कि मंदिर की पूर्ववर्ती समिति लगभग सात वर्षों से कार्यरत थी। लेकिन लंबे समय से उस कमेटी के द्वारा मंदिर के समुचित विकास एवं रख-रखाव की दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया। इतना ही नहीं पुरानी कमेटी के सदस्यों और भू-माफिया की मिलीभगत से दो लोगों को जमीन पर अवैध कब्जा करने दिया गया। इसी कारण स्थानीय श्रद्धालुओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से चार माह पूर्व नई समिति का गठन किया गया। जिसका उद्देश्य मंदिर का समग्र विकास एवं सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करना था।

पुरानी समिति के कार्यों का अवलोकन

प्रेसवार्ता के दौरान द्विय नेताओं ने कहा कि नई समिति के गठन के बाद पिछले चार महीनों में मंदिर परिसर में अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्य संपन्न कराए गए। न्यास बोर्ड के निर्देश पर सत्तूआनी आदि धार्मिक आयोजनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। पूर्व समिति के पास लगभग 10 लाख रुपये की राशि होने का दावा किया जाता रहा, किंतु उसका कोई स्पष्ट लेखा-जोखा न तो नई गठित कमेटी को और न ही न्यास बोर्ड को उपलब्ध कराया गया। समिति ने सदस्यों ने कहा कि मंदिर के विकास कार्यों का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, जिसके कारण मामला न्यायालय तक भी पहुंचा। इसके बावजूद समिति ने विधिसम्मत तरीके से विकास कार्यों को जारी रखा और जनसहयोग से मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य आगे बढ़ाया।

विकास कार्यों के विरोध का सामना

लेकिन कुछ विकास विरोधी लोगों ने न्यास बोर्ड को बरगला कर चार माह पूर्व गठित कमेटी के रहते नई कमिटी का गठन करवाया जिसमें पूर्व की ही कमेटी के सदस्य और उनकी पत्नी को शामिल कर दिया गया है। मौक पर देवनन्दन साह, राम बहादुर महतो, जदयू अनिल पटेल, पंकज भारती सही दर्जनों लोग मौजूद थे। रिपोर्टर:मनोज सहनी

सामान्य प्रश्न

ठाकुरबाड़ी न्यास समिति का गठन कब किया गया था?
ठाकुरबाड़ी न्यास समिति का गठन चार माह पूर्व किया गया था।
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