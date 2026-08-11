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Begusarai News: सड़क पर बदबू से राहगीर परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी वाटिका चौक से रेलवे अस्पताल होकर बरौनी जंक्शन जाने वाली सड़क पर लोगों द्वारा गंदगी फैलाने से दुर्गंध फैल गई है। इससे महिलाओं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, और राहगीरों को नाक पर रुमाल रखकर गुजरना पड़ रहा है। हालाँकि, इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है।

Begusarai News: सड़क पर बदबू से राहगीर परेशान

Begusarai News: बरौनी। बरौनी वाटिका चौक से रेलवे अस्पताल होकर बरौनी जंक्शन जाने वाली सड़क के किनारे लोगों द्वारा गंदगी फैलाने से सड़क पर दुर्गंध की स्थिति बनी है। नतीजतन उस रास्ते से आने-जाने वाली महिलाओं को शर्मशार होना पड़ता है। दूसरी तरफ राहगीरों को दुर्गंध के कारण नाक पर रुमाल रख कर आने-जाने की विवशता बनी है जिसे देखने वाला कोई नहीं है।

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