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Begusarai News: कांवर यात्रा के सामानों से सजा बाजार, खरीदारी को उमड़ रहे श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: सावन शुरू होते ही कपड़ा बाजारों में रौनक लौटी, कारोबारियों के खिल उठे चेहरे लय गढ़पुरा, एक संवाददाता। सावन मास की शुरुआत के साथ ही गढ़पुरा समेत आसपास के इलाके में शिवभक्ति का रंग पूरी तरह चढ़ गया है।...

Begusarai News: कांवर यात्रा के सामानों से सजा बाजार, खरीदारी को उमड़ रहे श्रद्धालु

Begusarai News: गढ़पुरा, एक संवाददाता। सावन मास की शुरुआत के साथ ही गढ़पुरा समेत आसपास के इलाके में शिवभक्ति का रंग पूरी तरह चढ़ गया है। शिवालय हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजने लगे हैं। बाबा हरिगिरिधाम मंदिर में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंज रहे हैं।

कांवर यात्रा की तैयारियाँ

वहीं, इसका असर स्थानीय बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कांवर यात्रा की तैयारियों में जुटे श्रद्धालु बड़ी संख्या में बोल बम के विशेष परिधानों की खरीदारी कर रहे हैं। इससे प्रखंड के कपड़ा बाजारों में रौनक लौट आई है और कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सावन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों से पवित्र गंगाजल लेकर पैदल कांवर यात्रा करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस धार्मिक यात्रा में श्रद्धालु पारंपरिक रूप से भगवा रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इसी वजह से इन दिनों बाजारों में भगवा टी-शर्ट, गंजी, कुर्ता -पायजामा, धोती, गमछा, कुरती और अन्य बोल बम परिधानों की मांग लगातार बढ़ रही है।

बाजारों में रौनक

स्थानीय गढ़पुरा बाजार और आसपास के बाजारों में बोल बम परिधानों की दर्जनों अस्थायी और स्थायी दुकानें सज गई हैं। दुकानों पर सुबह से देर शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। युवा, महिलाएं और बच्चों के साथ पूरे परिवार खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। स्थानीय कपड़ा व्यवसायी सुशील कुमार ने बताया कि इस बार कोलकाता और दिल्ली की मंडियों से विशेष डिजाइन वाले बोल बम परिधान मंगवाए गए हैं। इनमें शिव तांडव स्तोत्र, त्रिशूल, डमरू, नंदी, कैलाश पर्वत व भगवान भोलेनाथ की आकर्षक छवियां अंकित हैं। इन नए डिजाइनों को श्रद्धालु काफी पसंद कर रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार 200 रुपये से 800 रुपये तक की कीमत वाले परिधानों की सबसे अधिक बिक्री हो रही है, जबकि बच्चों के लिए छोटे आकार की टी-शर्ट, धोती और सेट की भी अच्छी मांग बनी हुई है।

महिलाओं में बढ़ता क्रेज

सावन माह में बदलते समय के साथ बोल बम परिधानों की खरीदारी में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। पहले जहां कांवर यात्रा के लिए भगवा रंग के वस्त्रों की खरीदारी मुख्य रूप से पुरुषों तक सीमित रहती थी, वहीं अब महिलाएं भी पूरे उत्साह के साथ शिवभक्ति के रंग में रंग रही हैं।

व्यवसाय का महत्वपूर्ण मौसम

लग्न के बाद कारोबार का महत्वपूर्ण महीना है सावन व्यवसायियों ने बताया कि लग्न के बाद सावन उनके कारोबार का सबसे महत्वपूर्ण मौसम होता है। इस दौरान श्रृंगार सामग्री, कपड़ों और पूजा सामग्री की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। महिलाओं का मानना है कि सावन केवल पूजा-अर्चना का महीना नहीं, बल्कि रिश्तों, परंपराओं और भारतीय संस्कृति को संजोने का भी अवसर है। यही वजह है कि हरियाली के इस पावन महीने का स्वागत बाजारों ने भी पूरी रंगत, उत्साह और आकर्षण के साथ करना शुरू कर दिया है। बाजारों में गूंजते सावन गीत, हरे रंग से सजी दुकानें और खरीदारी में जुटी महिलाओं की चहल-पहल यह संकेत दे रही है कि शिव भक्ति और श्रृंगार का यह माह एक बार फिर पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा।

महिलाओं की खरीदारी

कपड़े के थैले की खरीदारी कर रही हैं महिलाएं कांवर यात्रा और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए महिलाएं भगवा रंग के सलवार-सूट, साड़ी, दुपट्टा, चुनरी और कपड़े के थैले की खरीदारी कर रही हैं। स्थानीय बाजारों में महिलाओं के लिए विशेष डिजाइन और आकर्षक प्रिंट वाले परिधानों की अच्छी मांग देखी जा रही है। कई महिलाएं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे ही अपनी पसंद के बोल बम परिधान और पूजा सामग्री मंगवा रही हैं। रिपोर्टर:अग्निवेश वत्स

सामान्य प्रश्न

सावन महीना व्यवसाय के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
व्यवसायियों ने बताया कि लग्न के बाद सावन उनके कारोबार का सबसे महत्वपूर्ण मौसम होता है।
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