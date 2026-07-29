Begusarai News: गुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं: गजेंद्र पोद्दार

प्रवचन का महत्व

प्रवचन के इस अमृतवर्षा में स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दूर से बड़ी संख्या में अहले सुबह से ही महिला व पुरुष श्रद्धालु उमड़ पड़े।गजेंद्र प्रसाद पोद्दार ने प्रवचन करते हुए कहा कि हम कैसे जिएं,हमारा कर्म कैसा हो यह ज्ञान हमे सत्संग से ही मिलता है।विचार से कर्म प्रभावित होता है। विचार में अहंकार आ जाने से अपने विचार से ममत्व हो जाता है,जो अंदर गांठ बना लेता है।इस कारण हम दूसरे के विचार से असहमत हो जाते है। उन्होंने कहा कि विचार साधन है, साध्य नही।अपने विचार को पकड़कर बैठना परिवार में कलह का कारण है।विचार उचित है या अनुचित इस पर परिवार में आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए।यह भी कहा कि सत्य को सभी जगह सम्मान देंगे तो गलत अपने आप भाग जाएगा। बुराई लड़ने से कभी दूर नही होगी।अच्छा कर्म करने से बुराई अपने आप पलायन कर जायेगी।सत्संग का वातावरण सतगुण का होता है। सत्संग में आने से हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलता है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर भगाता है।कहा कि मानव जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है।लेकिन गुरु के बिना ईश्वर से मिलना संभव नहीं है। गुरु वह है जो हमारे अंदर की अज्ञानता को ख़त्म करे और परमात्मा रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करें।इस मौके पर डॉ. रमणी कांत पोद्दार,,रामनंदन सिंह,विभूति सिंह,मार्केंडेय दास, उत्तम कुमार, श्रवण कुमार, तुषार कुमार, गौतम कुमार, संजीव कुमार गुप्ता आदि मौजूद थे। श्रद्धालुओं के लिए आयोजकों द्वारा पानी, सुरक्षा, बिजली व महाप्रसाद का उत्तम प्रबंध किया गया।