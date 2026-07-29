Begusarai News: गुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं: गजेंद्र पोद्दार
Begusarai News: बरौनी में गुरुपूर्णिमा के अवसर पर संतमत सत्संग मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। प्रवचन में सदगुरु महर्षि मेंही परमहंस जी महाराज के अनुयायियों ने जीवन के उद्देश्य और गुरु की महत्ता पर चर्चा की। आयोजकों ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, पानी, और महाप्रसाद का उत्तम प्रबंध किया।
Begusarai News: बरौनी, निज संवाददाता। बरौनी दीनदयाल रोड स्थित संतमत सत्संग मंदिर में बुधवार को गुरुपूर्णिमा के मौके पर सदगुरु महर्षि मेंही परमहंस जी महाराज के अनुयायियों की दिन भर जबरदस्त भीड़ जुटी रही। इस दौरान ईश्वर ,संत व गुरु की स्तुति की गई। इसके बाद प्रवचन का दौर शुरू हुआ।
प्रवचन का महत्व
प्रवचन के इस अमृतवर्षा में स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दूर से बड़ी संख्या में अहले सुबह से ही महिला व पुरुष श्रद्धालु उमड़ पड़े।गजेंद्र प्रसाद पोद्दार ने प्रवचन करते हुए कहा कि हम कैसे जिएं,हमारा कर्म कैसा हो यह ज्ञान हमे सत्संग से ही मिलता है।विचार से कर्म प्रभावित होता है। विचार में अहंकार आ जाने से अपने विचार से ममत्व हो जाता है,जो अंदर गांठ बना लेता है।इस कारण हम दूसरे के विचार से असहमत हो जाते है। उन्होंने कहा कि विचार साधन है, साध्य नही।अपने विचार को पकड़कर बैठना परिवार में कलह का कारण है।विचार उचित है या अनुचित इस पर परिवार में आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए।यह भी कहा कि सत्य को सभी जगह सम्मान देंगे तो गलत अपने आप भाग जाएगा। बुराई लड़ने से कभी दूर नही होगी।अच्छा कर्म करने से बुराई अपने आप पलायन कर जायेगी।सत्संग का वातावरण सतगुण का होता है। सत्संग में आने से हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलता है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर भगाता है।कहा कि मानव जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है।लेकिन गुरु के बिना ईश्वर से मिलना संभव नहीं है। गुरु वह है जो हमारे अंदर की अज्ञानता को ख़त्म करे और परमात्मा रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करें।इस मौके पर डॉ. रमणी कांत पोद्दार,,रामनंदन सिंह,विभूति सिंह,मार्केंडेय दास, उत्तम कुमार, श्रवण कुमार, तुषार कुमार, गौतम कुमार, संजीव कुमार गुप्ता आदि मौजूद थे। श्रद्धालुओं के लिए आयोजकों द्वारा पानी, सुरक्षा, बिजली व महाप्रसाद का उत्तम प्रबंध किया गया।
भजन और कीर्तन का आयोजन
गुरुपूर्णिमा पर भव्य भजन व कीर्तन का हुआ आयोजन बरौनी। सत्संग विहार बरौनी में बुधवार को गुरू पूर्णिमा के अवसर पर प्रार्थना, भजन व कीर्तन के माध्यम से गुरू पूजन का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर ऋतिक मोहन राय ने गुरू के महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर एक मनुष्य को जीवन में गुरू की आवश्यकता है।गुरू ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाकर सफल जीवन जीने का मार्ग देते है। ऋतिक धरणीधर महतो, सुरेश राय, प्रवीण कुमार सिंह, भोला दा, रवीश कुमार सिंह, अरुण कुमार श्रीवास्तव, मुकेश कुमार, अनिल राय, ओमप्रकाश दा, संजीव कुमार सिंह सहित दर्जनों गुरू भाइयों ने अपने अपने गुरु के प्रति विचार को रखा।
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