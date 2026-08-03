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Begusarai News: षोड्शोपचार विधि से पूजन व रूद्राभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बीहट के विभिन्न शिवालयों में सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए लोग लंबी कतारों में लगे। विश्वनाथ, हरिहर बाबा, पंचबदन, गौरीाशंकर, भारतेश्वर और जागेश्वर बाबा मंदिरों में सुबह से शाम तक भक्ति का माहौल बना रहा। हरिहर बाबा मंदिर में षोड्शोपचार विधि से पूजन किया गया।

Begusarai News: षोड्शोपचार विधि से पूजन व रूद्राभिषेक

Begusarai News: बीहट। सावन की पहली सोमवारी पर शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में भीड़ उमड़ती रही। कई शिवालयों में लोगों ने पंक्तिबद्ध होकर जलाभिषेक किया। बीहट के विश्वनाथ मंदिर, हरिहर बाबा मंदिर, पंचबदन महादेव मंदिर, गौरीाशंकर मंदिर, भारतेश्वर मंदिर, जागेश्वर बाबा मंदिर सहित अन्य मंदिरों में अहले सुबह से शाम तक बोल बम का जयकारा गूंजता रहा। बीहट हरिहर बाबा मंदिर में षोड्शोपचार विधि से पूजन तथा रूद्राभिषेक किया गया। (नि.सं.)

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