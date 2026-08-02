Begusarai News: प्रथम सोमवारी आज: सज-धजकर तैयार हुआ बाबा हरिगिरि धाम मंदिर

Begusarai News: लीड:::::::::मड़ रही शिवभक्तों की भीड़, हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रहे मंदिर सोमवारी के लिए जिला प्रशासन की ओर से बाबा हरिगिरिधाम के इर्द-गिर्द की जा रही है करीब दो सौ सुरक्षाकर्मियों की तैनाती ...

Begusarai News: गढ़पुरा, एक संवाददाता। सावन में पूजा-अर्चना के लिए जिले के सभी शिवालयों में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रावण मास की पहली सोमवारी पर मिथिलांचल की पावन शिव नगरी गढ़पुरा प्रखंड स्थित बाबा हरिगिरिधाम में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर परिसर के अंदर और बाहर बैरिकेडिंग कर कई ड्राप गेट का निर्माण कराया गया है।

सुरक्षा इंतजाम बाबा हरिगिरिधाम में सोमवारी से एक दिन पहले ही चहल पहल बढ़ गई है। इस दौरान हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। रविवार को बड़ी संख्या में लोग पवित्र गंगाजल लाने के लिए सिमरिया धाम के लिए रवाना हुए हैं। बाजार में भी दुकानें सज गई हैं। जलपात्र, पिठिया, शिवझंडा, पट्टी, बटुआ, कमरबंदबैग, टी शर्ट,गमछा आदि की बिक्री तेज हो गई है। स्टेशनरी दुकान के संचालक अरुण कुमार ने बताया कि इस बार नये डिजाइन में भोले बाबा को सजाया-संवारा गया है। धाम के अध्यक्ष बखरी एसडीएम सन्नी कुमार सौरव ने बताया कि बाबा हरिगिरिधाम के इर्द-गिर्द करीब दो सौ की संख्या में सुरक्षा बल तैनाती सोमवारी के लिए की गई है। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि श्रद्धालु पंक्तिबद्ध और अनुशासित होकर जलाभिषेक करें। भगवान शिव की महिमा का विस्तृत वर्णन शिवपुराण मिलता है। किंतु, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में कोई ऐसा पौराणिक ग्रंथ नहीं है जिसमें भोलेनाथ की महिमा का कोई प्रसंग न आया हो।

भक्तों की सेवा बाबा हरिगिरि धाम मंदिर के प्रधान पुजारी रत्नेश झा बताते हैं कि भगवान शिव को मृत्युंजय भी कहते हैं। उनकी कृपा से मृत्यु के नजदीक पहुंचा हुआ व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है। स्कंद पुराण में भी अमोघ शिव कवच का उल्लेख हुआ है। इस पाठ का चमत्कार प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। इस पाठ को पढ़ने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। शिवजी की महिमा अपरंपार है। उनके नाम लेने मात्र से ही कई कष्ट दूर हो जाते हैं। पहली सोमवारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद इस बार पहली सोमवारी को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। महिला श्रद्धालुओं को मुख्य गेट के बाएं और पुरुष भक्तों को दाएं मार्ग से प्रवेश कराया जा रहा है। बैरिकेडिंग कर अलग -अलग कतारें बनाने की व्यवस्था की गई हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

कांवरियों की आगम सुबह से ही बाबा हरिगिरिधाम में कांवरियों का जत्था गंगाजल लेकर पहुंचना शुरू हो जाता है। भक्त बाबा भोला को जल अर्पित कर मन्नतें मांगते हैं। एक तरफ जहां कांवरिया पथ में गेरुआ वस्त्रधारी श्रद्धालु की कतार नजर आती है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सेवा में सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक सड़कों पर जुटे दिखते हैं। जगह-जगह शिविर लगाकर भक्तों को ठंडा पानी, शरबत और फल वितरित किए जाते हैं। मार्ग में जगह-जगह भजन कीर्तन का माहौल रहता है। लोगों में शिव भक्ति का उत्साह देखते ही बनता है। स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती है। ड्रोन कैमरे से भीड़ पर नजर रखी जा रही है। रिपोर्टर:अग्निवेश वत्स