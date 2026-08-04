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Begusarai News: शिव शृंगार और महाआरती देखने से होती है मनोवांछित फल की प्राप्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: गेंदा, बेलपत्र, रक्तकमल समेत कई तरह के पुष्प से शिवलिंग की सजावट की गई तथा छप्पन भोग लगाए गए, रुद्राभिषेक और दुग्धाभिषेक भी किया गया

Begusarai News: शिव शृंगार और महाआरती देखने से होती है मनोवांछित फल की प्राप्ति

Begusarai News: गढ़पुरा, एक संवाददाता। मिथिलांचल की पावन शिव नगरी बाबा हरिगिरिधाम में सावन की पहली सोमवारी की देर शाम भगवान शिव का भव्य शृंगार एवं महाआरती किया गया। इसको लेकर शिवभक्तों में उत्साह देखा गया। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित संजीव झा, पंडित रत्नेश झा मृत्युंजय झा , ललित झा आदि‌ पंडितों के द्वारा बाबा का भव्य श्रृंगार पूजा किया गया। इसके बाद पूरे से शिवलिंग की सजावट किया गया। पुष्प, बेलपत्र, रक्त कमल समेत कई तरह के पुष्पों से शिवलिंग की सजावट की गई तथा छप्पन भोग लगाए गए। इसके अवसर पर भोले बाबा का दुधाभिषेक और रुद्राभिषेक भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा मंदिर के परिसर में मौजूद रहे। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो हो रहा था।

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महाआरती का आयोजन

शिव श्रृंगार के बाद माहाआरती का आयोजन किया गया। भोलानाथ के मंदिर के साथ ही माता पार्वती मंदिर में जाकर आरती की गई। आरती लेने के बाद भक्तों ने हर्ष व्यक्त किया। दूसरी ओर मनोकामना को लेकर महिलाओं ने मंगल गीत गाए। पंडाओं के द्वारा पुरे विधि विधान से माता पार्वती की पूजा अर्चना की।

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महिलाओं का व्रत

इसके अगले दिन यानी मंगलवार को शिवकल्प महिलाओं अखंड सौभाग्य के मंगला गौरी की लिए व्रत रखेगी। इस बार सावन माह में चार माता मंगला गौरी का व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी भावना को लेकर महिलाएं व्रत रख कर अपने जीवनसाथी की लंबी आयु के लिए माता का व्रत कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन के क्लेश दूर होते हैं।

श्रद्धालुओं का उत्साह

शिव की महाआरती में खूब झूमे श्रद्धालु गढ़पुरा। सावन माह की पहली सोमवारी की शाम बाबा हरिगिरिधाम में महाआरती का आयोजन किया गया। "हर-हर महादेव" और "बोल बम" के जयकारों के साथ पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। महाआरती के दौरान श्रद्धालु भजन-कीर्तन पर जमकर झूमे। शाम होते ही मंदिर में दीपों की जगमगाहट शुरू हो गई। ढोल-नगाड़े और शंख की ध्वनि के बीच पंडितों ने मंत्रोच्चार किया।

सुरक्षा व्यवस्था

महाआरती के दौरान महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हाथों मको जोड़ कर भक्तों ने बाबा भोले की आरती पंडा के साथ साथ आरती गाई। कई श्रद्धालु भजन की धुन पर नाचते-गाते नजर आए। मंदिर परिसर में "ॐ नमः शिवाय" के उद्घोष से वातावरण शिवमय हो गया। स्थानीय श्रद्धालु मीरा देवी ने कहा, "सावन में बाबा की महाआरती में शामिल होकर मन को बहुत शांति मिलती है।यह का नजारा अविस्मरणीय रहता है।

सुरक्षा एवं व्यवस्था के इंतजाम

सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। स्वयंसेवकों ने कतारबद्ध तरीके से भक्तों को महाआरती का दर्शन कराया। प्रसाद और पेयजल की भी व्यवस्था की गई थी। मंदिर समिति के अध्यक्ष सह बखरी एसडीएम सन्नी कुमार सौरव ने बताया कि सावन के प्रत्येक रविवार और सोमवार को महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के समापन पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। रिपोर्टर:अग्निवेश

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन की पहली सोमवारी पर बाबा हरिगिरिधाम में क्या आयोजन किया गया?
सावन की पहली सोमवारी पर बाबा हरिगिरिधाम में भगवान शिव का भव्य शृंगार एवं महाआरती का आयोजन किया गया।
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