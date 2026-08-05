Begusarai News: माता जयमंगला मंदिर जाने वाली सड़क जर्जर
Begusarai News: मंझौल में गढ़पुरा-मंझौल पथ के तीन मुहानी से माता जयमंगला मंदिर तक सड़क जर्जर हो गई है। इस सड़क से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर, कावर झील जाने वाले पर्यटक और किसान गुजरते हैं। सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों को मुश्किलें हो रही हैं।
Begusarai News: मंझौल। गढ़पुरा-मंझौल पथ के तीन मुहानी से माता जयमंगला मंदिर तक सड़क जर्जर होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता जयमंगला मंदिर जाते हैं। वहीं, कावर झील जाने वाले पर्यटक व किसान इस सड़क होकर जाते हैं। सड़क जर्जर रहने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
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