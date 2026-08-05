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Begusarai News: माता जयमंगला मंदिर जाने वाली सड़क जर्जर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: मंझौल में गढ़पुरा-मंझौल पथ की तीन मुहानी से माता जयमंगला मंदिर तक सड़क की जर्जर स्थिति से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की परेशानी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोग मंदिर और कावर झील जाते हैं, लेकिन खराब सड़क के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

Begusarai News: माता जयमंगला मंदिर जाने वाली सड़क जर्जर

Begusarai News: मंझौल। गढ़पुरा-मंझौल पथ के तीन मुहानी से माता जयमंगला मंदिर तक सड़क जर्जर होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता जयमंगला मंदिर जाते हैं। वहीं, कावर झील जाने वाले पर्यटक व किसान इस सड़क होकर जाते हैं। सड़क जर्जर रहने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

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