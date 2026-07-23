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Begusarai News: सहरसा-यशवंतपुर ट्रेन चलाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी में, बेगूसराय होकर सहरसा से यशवंतपुर तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन को नियमित रूप से चलाने की मांग की गई है। क्षेत्रीय निवासियों ने रेलमंत्री को हस्ताक्षरित आवेदन भेजकर इस ट्रेन सेवा को बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है ताकि यात्रियों को बेहतर सेवा मिल सके।

Begusarai News: सहरसा-यशवंतपुर ट्रेन चलाने की मांग

Begusarai News: बरौनी। बेगूसराय होकर सहरसा से यशवंतपुर तक चलने वाली बंद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को जिले के लोगों ने रेल प्रशासन से फिर से नियमित रुप से चलाने की मांग की है। मुनेश्वर झा, हरिमोहन मिश्र, अरुण कुमार श्रीवास्तव, श्याम मुरारका आदि ने रेलमंत्री को हस्ताक्षरयुक्त आवेदन भेज कर इस मामले में कार्रवाई की मांग है ताकि उक्त रुट में सफर करने वाले लोगों को इसका बेहतर लाभ मिल सके।

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