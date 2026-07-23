Begusarai News: किऊल मध्य विद्यालय को अपग्रेड करने की पहल
Begusarai News: बरौनी प्रखंड के बीईओ ने किऊल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर हाई स्कूल में उत्क्रमित करने के लिए आवश्यक जानकारी दो दिनों में उपलब्ध कराने को कहा है। स्थानीय विधायक ने भी विद्यालय के मुख्य द्वार के सौंदर्यीकरण के लिए अनापत्ति रिपोर्ट देने की मांग की है।
Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी)। बरौनी प्रखंड के बीईओ सुभाष कुमार ने 22 जुलाई को उत्क्रमित मध्य विद्यालय, किऊल के प्रधानाध्यापक को पत्र भेजकर विद्यालय के संबंध में विहित प्रपत्र में विवरण उपलब्ध कराने की मांग की है। बताया गया कि शिविर में स्थानीय ग्रामीण विजय कुमार द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय किऊल को हाई स्कूल में उत्क्रमित करने के लिए आवेदन दिया गया है। इसके लिए नामांकन, कुल कमरे, उत्क्रमण के लिए नये निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि आदि की जानकारी दो दिनों में उपलब्ध करवाने को कहा है। वहीं, इस विद्यालय के मुख्य द्वार के सौंदर्यीकरण के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा की गई मांग पर तेघड़ा विधायक रजनीश कुमार ने बरौनी अंचलाधिकारी को पत्र भेजकर अनापत्ति रिपोर्ट देने की मांग की है।
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