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Begusarai News: बिटुमिनस रोड से प्लेन सीमेंट कंक्रीट रोड में बदलने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बेगूसराय में विकासशील इंसान पार्टी युवा मोर्चा ने वीर कुंवर सिंह चौक से सूजा भर्रा सहित 10 गांवों को जोड़ने वाली सड़क को प्लेन सीमेंट कंक्रीट रोड में बदलने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि जर्जर बिटुमिनस सड़क से लोगों को परेशानी हो रही है और नगर निगम की अनदेखी स्पष्ट है।

Begusarai News: बिटुमिनस रोड से प्लेन सीमेंट कंक्रीट रोड में बदलने की मांग

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। वीर कुंवर सिंह चौक से सूजा भर्रा सहित आसपास के 10 गांव को जोड़ने वाले मुख्य सड़क को बिटुमिनस रोड से प्लेन सीमेंट कंक्रीट रोड में बदलने की मांग विकासशील इंसान पार्टी युवा मोर्चा ने की। मांग के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को वीर कुंवर सिंह चौक पर किया प्रदर्शन किया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए विकासशील इंसान पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष समीर सिंह चौहान ने कहा कि शहरी क्षेत्र होने के बावजूद जर्जर बिटुमिनस सड़क से गुजरने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में सभी जगह प्लेन सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण किया जाता है।

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वैसी स्थिति में वीर कुंवर सिंह चौक से आगे के प्रमुख गांवों को जोड़ने वाले यह मुख्य सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। इससे नगर निगम का सौतेलापन परिलक्षित होता है। बिटुमिनस सड़क बरसात होते ही जर्जर होकर जगह-जगह से टूट जाती है। सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। छोटी-मोटी दुर्घटनाएं रोज होते रहती है।

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