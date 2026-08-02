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Begusarai News: चकबल में बिजली तार जानलेवा स्थिति में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: गढ़हरा के चकबल वार्ड 20 में बिजली की तारों की स्थिति खतरे में है। वार्ड पार्षद पवन कुमार शर्मा ने बिजली कंपनी और नप के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। तार जमीन के करीब, मकानों और पेड़ों पर लगाए गए हैं, जो जानलेवा हो सकते हैं।

Begusarai News: चकबल में बिजली तार जानलेवा स्थिति में

Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी)। बीहट नगर परिषद के चकबल वार्ड 20 में लगाए जा रहे बिजली की तार जानलेवा बनी हुई है। इस संबंध में वार्ड पार्षद पवन कुमार शर्मा ने बिजली कंपनी के अधिकारियों और नप के कार्यपालक अधिकारी को आवेदन देकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। वार्ड पार्षद श्री शर्मा ने बताया कि बिजली का तार जमीन से सटाकर, किसी के मकान पर और पेड़ों पर भी लगाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। यह स्थिति जानलेवा है। कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है।

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