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Begusarai News: गढ़हरा रेलवे मार्केट की सड़क गड्ढे में तब्दील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: गढ़हरा में रेलवे मार्केट स्थित मुख्य सड़क पर बड़े गड्डे बन गए हैं, जो जानलेवा साबित हो रहे हैं। बारिश का पानी भरने से सड़कों पर गिरकर राहगीर और स्कूली बच्चे घायल हो रहे हैं। समाजसेवीयों ने रेल प्रशासन से तत्काल सड़क मरम्मत की मांग की है।

Begusarai News: गढ़हरा रेलवे मार्केट की सड़क गड्ढे में तब्दील

Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी)। रेलवे मार्केट गढ़हरा स्थित मुख्य सड़क और चौराहा पर कई जगह बड़े बड़े गढ्ढे बन गए हैं जो जानलेवा स्थिति में है। इसमें वर्षा का पानी भरा होने के कारण वाहन चालक गिर कर चोटिल हो रहे हैं। विभाग भी उदासीन बना है। राहगीर सहित स्कूली बच्चे भी वहां अक्सर गिर कर घायल हो रहे हैं। समाजसेवी लाल बहादुर महतो, शिवजी कुमार, गोपीनाथ साह आदि ने रेल प्रशासन से अविलंब सड़क मरम्मत करवाने की मांग की है।

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