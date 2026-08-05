Begusarai News: जानलेवा स्थिति में है गढ़हरा रेलवे मार्केट की सड़क
Begusarai News: गढ़हरा में रेलवे मार्केट के पास मुख्य सड़क पर कई गड्ढे बन गए हैं, जिससे यह मार्ग अत्यधिक खतरनाक हो गया है। बारिश के पानी से भरे गड्ढों की वजह से वाहन चालक और स्कूली बच्चे गिरकर घायल हो रहे हैं। समाजसेवियों ने सड़क मरम्मत की मांग की है।
Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी)। रेलवे मार्केट गढ़हरा स्थित मुख्य सड़क और चौराहा पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिससे यह मार्ग जानलेवा स्थिति में है। इसमें वर्षा का पानी भरा होने के कारण वाहन चालक गिर कर चोटिल हो रहे हैं। विभागीय अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। राहगीर सहित स्कूली बच्चे भी गिर कर घायल हो रहे हैं। समाजसेवी लाल बहादुर महतो, शिवजी कुमार, गोपीनाथ साह आदि ने डीआरएम और जीएम को पत्र भेजकर अविलंब सड़क मरम्मत करवाने की मांग की है।
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