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Begusarai News: चकबल के हरिजन मोहल्ले में बिजली तार जालेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: गढ़हरा के बीहट नगर परिषद के चकबल वार्ड 20 में बिजली की तार जानलेवा हालात बना रही हैं। वार्ड पार्षद पवन कुमार शर्मा ने अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तारें जमीन के साथ-साथ मकानों और पेड़ों पर भी लगाई गई हैं, जिससे जान जाने का खतरा बना हुआ है।

Begusarai News: चकबल के हरिजन मोहल्ले में बिजली तार जालेवा

Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी),एक संवाददाता। बीहट नगर परिषद के चकबल वार्ड 20 में लगाए जा रहे बिजली की तार जानलेवा बनी हुई है। इस संबंध में वार्ड पार्षद पवन कुमार शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों और नगर कार्यपालक अधिकारी को आवेदन देकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। वार्ड पार्षद ने बताया कि बिजली की तार जमीन से सटाकर, किसी के मकान पर व पेड़ों पर भी लगाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। यह स्थिति जानलेवा है। कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है।

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