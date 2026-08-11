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Begusarai News: स्वागत गीत, नृत्य एवं झांसी की रानी लघु नाटक की प्रस्तुति से बच्चों ने दर्शकों का मन मोहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: लीड युवा पेज मध्य विद्यालय में सोमवार को हुआ नि:शुल्क बाल रंग कार्यशाला का समापन समारोह खुशी कुमारी ने “जग में माई बिना” गीत प्रस्तुत कर दर्शकों को भावुक कर दिया, ऋषिका ने झांसी की रानी के...

Begusarai News: स्वागत गीत, नृत्य एवं झांसी की रानी लघु नाटक की प्रस्तुति से बच्चों ने दर्शकों का मन मोहा

Begusarai News: बेगूसराय/मटिहानी, हिटी। श्री विजय राघव आदर्श राजकीयकृत मध्य विद्यालय बदलपुरा में आपकी कला आपका रंगमंच कार्यक्रम के अंतर्गत 10 दिवसीय निःशुल्क बाल रंग कार्यशाला का समापन समारोह सोमवार को किया गया। समारोह में बाल कलाकारों द्वारा स्वागत गीत, नृत्य एवं झांसी की रानी लघु नाटक की प्रस्तुति दी गई। इसने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया।

समारोह की विशेषताएं

खुशी कुमारी द्वारा प्रस्तुत गीत “जग में माई बिना” ने दर्शकों को भावुक किया। वहीं ऋषिका ने झांसी की रानी के प्रभावशाली किरदार का मंचन कर खूब तालियां बटोरीं। कार्यशाला में मुस्कान, अंशु प्रिया, सोनम, ऋतुराज, तन्नू, लक्ष्मी, अंकित, सुजाता, आद्या, गुनगुन, श्रेया, केशव, मयंक, काजल, रूचि, पिंकी, कंचन, स्वाति, शिवानी, राजनंदनी, आस्था, सिद्धि, डोली, मुन्नी, नेहा एवं रागनी सहित अन्य बाल कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कला एवं सांस्कृतिक विभाग व नवकिरण आर्ट फाउंडेशन बेगूसराय एवं की ओर से यह कार्यक्रम किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के शैक्षणिक विकास, कला कौशल एवं व्यक्तित्व निर्माण था।

कला के महत्व पर वक्तव्य

कला की समझ ही जीवन जीने की समझ जिला कला व संस्कृति अधिकारी श्याम कुमार सहनी ने कहा कि कला की समझ ही जीवन जीने की समझ है। उन्होंने बच्चों को कला के प्रति निरंतर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। साहित्यकार मणिभूषण सिंह ने कहा कि जीवन में कला का अंकुरण अत्यंत आवश्यक है। आज तक जितने भी बड़े साहित्यकार, कवि एवं रंग निर्देशक हुए हैं, उनमें कला का गुण विद्यमान रहा है। रंग निर्देशक दीपक कुमार ने कहा कि कला प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की है।

कार्यक्रम का संचालन और पुरस्कार वितरण

संस्था सचिव एवं रंग निर्देशक डॉ. सनोज शर्मा ने आगत अतिथियों का सम्मान करते हुए कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के उपरांत प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में आयुष कुमार, अंगद कुमार, प्रिंस कुमार, शशि कुमार, सुजीत कुमार सहित विद्यालय परिवार के शिक्षकों एवं छात्रों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। एचएम कंचन कुमारी ने सभी अतिथियों, कलाकारों, आयोजकों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार

सामान्य प्रश्न

कार्यशाला का स्थान कौन सा था?
कार्यशाला का स्थान श्री विजय राघव आदर्श राजकीयकृत मध्य विद्यालय बदलपुरा था।
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