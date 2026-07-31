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Begusarai News: चांदवारा गोलीकांड: पीड़ितों से मिली माले की टीम, पुलिस पर उठाए सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: चांदवारा में हुए फायरिंग की घटना के बाद भाकपा माले के नेताओ ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ग्रामीणों का कहना है कि विवादित जमीन उनके पूर्वजों की है। 30 जुलाई को हथियारबंद व्यक्तियों ने जमीन घेरने का प्रयास किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। नेताओं ने उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

Begusarai News: चांदवारा गोलीकांड: पीड़ितों से मिली माले की टीम, पुलिस पर उठाए सवाल

Begusarai News: लाखो, निज प्रतिनिधि। चांदवारा में हुई फायरिंग की घटना के बाद भाकपा माले की जिला स्तरीय टीम ने शुक्रवार को घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवार एवं ग्रामीणों से जानकारी ली। टीम में किसान महासभा के जिला सचिव बैजू सिंह, अध्यक्ष नवलकिशोर सिंह, माले नगर सचिव राजेश श्रीवास्तव तथा खेत-ग्रामीण मजदूर सभा के जिला सचिव चन्द्रदेव वर्मा शामिल थे। पीड़ित अर्जुन यादव एवं ग्रामीणों ने टीम को बताया कि विवादित जमीन उनके पूर्वजों के नाम की खतियानी भूमि है। आरोप है कि 30 जुलाई की सुबह कुछ लोग बड़ी संख्या में हथियारबंद व्यक्तियों के साथ जमीन की घेराबंदी करने पहुंचे। विरोध करने पर फायरिंग हुई, जिसमें धनवीर यादव, धीरज यादव, सिंटू यादव और सनोज यादव घायल हो गए, जबकि भिखारी यादव उर्फ अनुजीत का सिर फट गया।

सभी का इलाज चल रहा है। माले नेताओं ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान पुलिस की मौजूदगी के बावजूद समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों तथा लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही राज्य सरकार पर भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।

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