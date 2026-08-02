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Begusarai News: एटक महासचिव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर बोला हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: एटक महासचिव अमरजीत कौर ने किया श्रमिक अधिकारों की रक्षा का आह्वान से स्वागत साहेबपुरकमाल, निज संवाददाता। सीपीआई अंचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने रविवार को अखिल भारतीय ट्रेड

Begusarai News: एटक महासचिव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर बोला हमला

Begusarai News: साहेबपुरकमाल, निज संवाददाता। सीपीआई अंचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने रविवार को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) की महासचिव अमरजीत कौर का साहेबपुरकमाल में गर्मजोशी से स्वागत किया।

अमरजीत कौर का उद्बोधन

वाम नेत्री बिहार राज्य एटक के राज्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए पटना से खगड़िया जाने जा रही थीं। इस दौरान कार्यकर्ताओं व मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की श्रम, रोजगार और आर्थिक नीतियों पर जमकर हमला बोला। कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियां मजदूर, किसान, छात्र और युवा विरोधी हैं।

युवाओं के अधिकारों की रक्षा

श्रमिकों के अधिकारों को लगातार कमजोर किया जा रहा है। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार होने वाले पेपर लीक से युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि युवाओं का सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना इस बात का संकेत है कि सरकार की नीतियों के प्रति जनता का असंतोष लगातार बढ़ रहा है।

संघर्ष और संगठित होने की आवश्यकता

कहा कि केवल सांकेतिक विरोध से काम नहीं चलेगा, बल्कि श्रमिकों, किसानों, छात्रों और युवाओं को संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। मौके पर एटक नेता अजय कुमार सिंह, चन्देश्वर सिंह, प्रो. अरुण कुमार, गजनफर नवाब, रामकुमार सिंह, गणेश चौधरी, सरफराज आलम, गणेश पोद्दार, गोपाल पटेल, मो.नौशाद, अनवर आलम, रतन कुमार पासवान, सूरज महतो, हरेराम पासवान, कृष्णा पासवान, सिकंदर आलम आदि थे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अमरजीत कौर ने किसके खिलाफ बयान दिए?
अमरजीत कौर ने केंद्र सरकार की श्रम, रोजगार और आर्थिक नीतियों के खिलाफ बयान दिए।
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