Begusarai News: करंट लगने से गाय की मौत, मुआवजे के लिए जाम किया एनएच
Begusarai News: साहेबपुरकमाल के हीराटोल गांव में एक गाय की करंट लगने से मौत हो गई। इसके बाद पशुपालक सेठो यादव और ग्रामीणों ने एनएच-333बी को जाम कर दिया, मुआवजे की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि न्यस्त बिजली का पोल और तार लापरवाही से कमजोर हुए थे। अंततः, जाम हटा दिया गया।
Begusarai News: साहेबपुरकमाल, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बरारी पंचायत के हीराटोल गांव में बुधवार की रात वार्ड संख्या 4 निवासी पशुपालक सेठो यादव के गाय की करंट लगने से मौत हो गयी। इससे आक्रोशित पीड़ित पशुपालक व उनके परिजनों ने ग्रामीणों के साथ जीरोमाइल के समीप एनएच-333बी को जाम कर दिया। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए मुआवजा देने की मांग करने लगे। जाम के कारण एनएच-31 व एनएच-333बी पर वाहनों की लंबी लाइन लग गयी। जाम की सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष राजेश कुमार व सीओ संतोष कुमार ने लोगों से जाम समाप्त करने का अनुरोध किया। लेकिन, लोग अपनी मांग पर अड़े रहे।
लोगों का कहना था कि एनएच-333बी पर से अतिक्रमण हटाने के दौरान बिजली का पोल व तार कमजोर हुआ और तार कम दूरी पर झुलने लगा जिसके कारण उक्त हादसा हुआ। एनएचएआई और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते ही यह घटना हुई है जिससे गरीब परिवार की रोजी-रोटी छिन गई है। काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद लोगों ने जाम समाप्त किया। इधर, गुरुवार को पीड़ित पशुपालक ने थानाध्यक्ष, सीओ व पशु चिकित्सा अधिकारी को आवेदन देकर मुआवजे की मांग की है।
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