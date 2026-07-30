Begusarai News: उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसुराज का रास्ता बंद

Begusarai News: फोटो नं. 12, मसुराज उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली निजी जमीन के पहुंच पथ को बांस बल्ला से किया गया अवरुद्ध।

Begusarai News: खोदावंदपुर ,निज संवाददाता। खेत की मेड़ चिह्नित करने के विवाद को लेकर बुधवार को जमीन मालिकों ने उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसुराज के पहुंचपथ को बांस बल्लों से अवरुद्ध कर दिया। इससे स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को बिना पढ़ाई किए ही वापस घर लौटना पड़ा। इसी स्कूल परिसर में संचालित किए जाने वाले राजकीय डिग्री कालेज के छात्र-छात्राओं को भी बैरंग वापस लौटना पड़ा। जबकि उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिका प्रखंड संसाधन केंद्र में जाकर शरण लिया। विद्यालय प्रधान ने जमीन विवाद को लेकर संभावित खतरे की आशंका जताते हुए सभी शिक्षक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति बीआरसी में किए जाने की गुहार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लगाई है।

भूमि विवाद का विवरण मिली जानकारी के अनुसार उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसुराज में स्थापना काल से ही मुख्य सड़क से स्कूल तक जाने के लिए पहुंचपथ नहीं है। इस स्कूल के छात्र छात्रा और शिक्षक निजी जमीन होकर स्कूल आते जाते हैं। इस शिक्षण संस्थान तक जाने वाले रास्ते में मसुराज गांव निवासी गुलशन यादव एवं स्व उपेंद्र यादव की पत्नी मंगली देवी की रैयती जमीन है। इस स्कूल में पहुंचपथ बनाने के लिए दोनों जमीन मालिकों से रास्ता के लिए जमीन देने का अनुरोध ग्रामीणों द्वारा किया गया। दोनों जमीन मालिकों ने पहुंचपथ बनवाने के लिए खेत की आड़ी के दोनों तरफ अपनी अपनी 5 फीट जमीन देने की बात स्वीकार कर लिया। लेकिन आड़ी की जमीन चिन्हित करने के मामले में दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। जमीन मालिकों का कहना है कि वे लोग गरीब हैं । इतनी ही जमीन उनके पास है।

विद्यालय प्रधान की चिंताएं कहते हैं विद्यालय प्रधान उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसुराज के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार अनल ने बताया कि बुधवार को जमीन मालिकों द्वारा स्कूल के पहुंचपथ को बंद कर दिए जाने से छात्र छात्राओं को बिना पढ़ाई के ही लौटा दिया गया। शिक्षकों ने बीआरसी में योगदान करने के लिए अपना सामूहिक आवेदन बीईओ को दिया है। स्कूल प्रधान ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर तनाव का माहौल व्याप्त है।

शिक्षा विभाग की कार्रवाई कहते हैं प्रभारी बीईओ इस संदर्भ में खोदावंदपुर के प्रभांक शिक्षा पदाधिकारी सह प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसुराज में पहुंचपथ निर्माण के लिए जमीन मालिकों से आवश्यक जमीन देने का अनुरोध किया गया है। जमीन मालिकों ने जमीन देने की स्वीकृति दे दी है। केवल इस जमीन का सीमांकन कर मेड़ चिन्हित करना है। इस कार्य को जल्द ही कर लिया जाएगा।

अधिकारियों की टीम का कार्य अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंची स्कूल में पहुंचपथ की समस्या के निष्पादन के लिए अंचल अमीन के साथ सीओ एवं प्रभारी बीईओ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जमीन विवाद को सुलझाने में लग गए हैं। रिपोर्टर:विमलेश चौधरी