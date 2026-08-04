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Begusarai News: स्टेट हाइवे पर जलजमाव से राहगीरों को परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: चेरियाबरियारपुर में स्थित प्रखंड मुख्यालय के पास स्टेट हाइवे पर 15 दिनों से गंदा पानी जलजमाव की स्थिति में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं और बीमार होने का खतरा बढ़ गया है। पथ निर्माण विभाग को अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है।

Begusarai News: स्टेट हाइवे पर जलजमाव से राहगीरों को परेशानी

Begusarai News: चेरियाबरियारपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित थाना चौक के नजदीक स्टेट हाइवे पर 15 दिनों से जलजमाव है। यह जलजमाव नाला का गंदा पानी है। नाले का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। सड़क के फ्लैंक में बह रहा है। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ती है। पंकज कुमार साह, मनीष कुमार साह, राजाराम साह, मो सद्दाम, मो. तौसिफ, रंजीत कुमार आदि लोगों ने बताया कि बेगूसराय रोसरा स्टेट हाइवे इतना व्यस्त रहने के बाद भी यहां बुरा हाल बना हुआ है। नाले का गंदा पानी हाइवे पर बह रहा है। इससे दुरगंध आती है। आस पास के लोगों के बीमार होने की खतरा है।

लेकिन पथ निर्माण विभाग को इससे कोई लेना देना नहीं है। पथ निर्माण विभाग को शिकायत की गई फिर भी अभी तक इसका कोई उपाय नहीं हुआ है। यही कारण है कि राहगीर रोज दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं।

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