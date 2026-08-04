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Begusarai News: गुप्ता लखमिनिया बांध से हटवाएं अतिक्रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: तेघड़ा में सीओ ने थाना को सड़क की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। बीस सूत्री अध्यक्ष चंदन कुमार द्वारा गुप्ता लखमिनिया बांध पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। मंगलवार को थानाध्यक्ष को यह आदेश दिया गया।

Begusarai News: गुप्ता लखमिनिया बांध से हटवाएं अतिक्रमण

Begusarai News: तेघड़ा। सीओ ने थाना को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। दरअसल गुप्ता लखमिनिया बांध पर कुछ लोगों द्वारा सड़क की जमीन को अतिक्रमित करने के संबंध में बीस सूत्री अध्यक्ष चंदन कुमार ने आवेदन दिया था। इसी संदर्भ में मंगलवार को सीओ ने थानाध्यक्ष को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।

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