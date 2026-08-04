Begusarai News: गुप्ता लखमिनिया बांध से हटवाएं अतिक्रमण
Begusarai News: तेघड़ा में सीओ ने थाना को सड़क की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। बीस सूत्री अध्यक्ष चंदन कुमार द्वारा गुप्ता लखमिनिया बांध पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। मंगलवार को थानाध्यक्ष को यह आदेश दिया गया।
Begusarai News: तेघड़ा। सीओ ने थाना को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। दरअसल गुप्ता लखमिनिया बांध पर कुछ लोगों द्वारा सड़क की जमीन को अतिक्रमित करने के संबंध में बीस सूत्री अध्यक्ष चंदन कुमार ने आवेदन दिया था। इसी संदर्भ में मंगलवार को सीओ ने थानाध्यक्ष को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।