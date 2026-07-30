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Begusarai News: मांगों को लेकर हड़ताल पर गए सफाईकर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: पैनल के लिए::::::रिषद कार्यालय में गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते सफाईकर्मी। बरौनी। बिहार राज्य स्थानीय

Begusarai News: मांगों को लेकर हड़ताल पर गए सफाईकर्मी

Begusarai News: बरौनी। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में गुरुवार को बरौनी नगर परिषद के सफाईकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। सफाईकर्मियों की विभिन्न मांगों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने, पीएफ आदि शामिल है। इस दौरान सफाईकर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बरौनी नगर परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन भी किया। सफाईकर्मियों के हड़ताल पर जाने से सफाई व्यवस्था पर ग्रहण लग गया है।

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