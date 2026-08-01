Begusarai News: कला शिक्षा बच्चों के विकास का सशक्त आधार है: भगवान

Begusarai News: रंगमंच बच्चों के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम: श्याम कुमार साहनी, बेगूसराय के संयुक्त तत्वावधान में सुरभि रूरल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी, बेगूसराय द्वारा आयोजित नौ दिवसीय रंग अंकुर बाल अभिनय...

Begusarai News: बेगूसराय/सिंघौल,निज संवाददाता। कला एवं संस्कृति विभाग, बेगूसराय तथा सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) सह बी.पी. इंटर स्कूल, बेगूसराय के संयुक्त तत्वावधान में सुरभि रूरल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी, बेगूसराय द्वारा आयोजित नौ दिवसीय रंग अंकुर बाल अभिनय कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हुआ।

कार्यशाला का उद्देश्य इस कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों में अभिनय क्षमता, आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति, रचनात्मक सोच एवं सांस्कृतिक चेतना का विकास करना था। समापन समारोह में प्रशिक्षित बच्चों ने गायन, कविता-पाठ एवं सामाजिक सरोकारों पर आधारित शिक्षाप्रद नाटक दोहरे नियम का प्रभावशाली मंचन किया। बच्चों ने अपने सशक्त अभिनय, संवाद-अभिव्यक्ति और कविता वाचन के माध्यम से स्त्री सम्मान, समानता तथा सामाजिक संवेदनशीलता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा तथा तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया।

समारोह के अतिथि समारोह में प्रख्यात इतिहासकार भगवान प्रसाद सिन्हा, शिक्षाविद् हरिशंकर सिंह, समाजसेवी दिलीप कुमार सिन्हा, कला एवं संस्कृति अधिकारी श्याम कुमार साहनी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित अभिनेत्री सुश्री खुशबू कुमारी, पत्रकार वतन कुमार, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित अभिनेता एवं निर्देशक तथा कार्यशाला प्रशिक्षक हरीश हरिऔध आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दीपक कुमार ने किया। विद्यालय की प्राचार्या कामनी कुमारी ने सभी अतिथियों का अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया।

कला शिक्षा का महत्व इतिहासकार भगवान प्रसाद सिन्हा ने कहा कि कला शिक्षा बच्चों के विकास का सशक्त आधार है तथा अभिनय एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ जीवन में संवेदनशीलता, अनुशासन और अभिव्यक्ति को समृद्ध बनाती हैं। शिक्षाविद् हरिशंकर सिंह ने जिले में रंगमंच एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन की भी प्रशंसा की। समाजसेवी दिलीप कुमार सिन्हा ने कहा कि कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का प्रभावी साधन भी है। कला एवं संस्कृति पदाधिकारी श्याम कुमार साहनी ने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि रंगमंच बच्चों के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। कार्यशाला प्रशिक्षक हरीश हरिऔध ने बताया कि नौ दिनों के प्रशिक्षण में बच्चों ने अभिनय, वाणी, शारीरिक अभिव्यक्ति, मंच अनुशासन, समूह कार्य, कविता वाचन तथा नाट्य प्रस्तुति की विभिन्न विधाओं का गंभीरतापूर्वक अभ्यास किया।

कार्यक्रम का योगदान कार्यशाला में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित रंगकर्मी अमरेश कुमार अमन ने भी प्रशिक्षक के रूप में अभिनय प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम की सफलता में विद्यालय के संगीत विभाग की शिक्षिका मीनाक्षी शंकर, संगीत शिक्षक अवधेश पासवान, सुरभि रूरल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी के कलाकार अशोक, मनीष, पंकज, कुणाल भारती तथा संस्था के सचिव अजय कुमार भारती सहित सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समापन समारोह के अंत में सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक-शिक्षिकाएँ, कला-प्रेमी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। रिपोर्टर:केके सिंह