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Begusarai News: देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ एक निरुद्ध किया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: चकिया थाना पुलिस ने सिमरिया घाट बिंदटोली गांव के निवासी गोलू निषाद को गिरफ्तार किया। 17 वर्षीय गोलू के पास एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस मिले। यह घटना मंगलवार को हुई, जब पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया।

Begusarai News: देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ एक निरुद्ध किया गया

Begusarai News: सिमरिया धाम, एक संवाददाता। चकिया थाना की पुलिस ने मंगलवार को एक देसी कट्टा व दो जिंदा कारतूस के साथ एक बदमाश को निरुद्ध कर लिया।उक्त बदमाश चकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया घाट बिंदटोली गांव निवासी सियाराम महतो के 17 वर्षीय पुत्र गोलू निषाद है।

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