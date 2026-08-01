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Begusarai News: सेंट जूड्स विद्यालय में अलंकरण समारोह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: फोटो नं.06, सेंट जूड्स विद्यालय बरौनी में शनिवार को अलंकरण समारोह में प्राचार्य द्वारा सम्मानित किए गए बच्चे।

Begusarai News: सेंट जूड्स विद्यालय में अलंकरण समारोह

Begusarai News: बरौनी। सेंट जूड्स विद्यालय बरौनी में शनिवार को विद्यालय का अलंकरण समारोह 2026 आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय में संपन्न स्कूल काउंसिल चुनाव 2026 के माध्यम से विभिन्न पदों पर लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों को विधिवत बैज पहनाकर अलंकृत किया गया। विद्यालय के अध्यक्ष शंकर कुमार, प्रबंध निदेशक ओम नारायण,अकादमिक निदेशक राहुल कुमार व प्राचार्य संतोष पांडेय ने नव निर्वाचित छात्र परिषद के सदस्यों को सत्यनिष्ठा, अनुशासन, सेवा भाव व आदर्श नेतृत्व के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया।

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