Begusarai News: नाग पंचमी:कोरियामा भगवती स्थान में किया गया एक दिवसीय मेले का आयोजन

Begusarai News: गढ़पुरा, एक संवाददाता। गढ़पुरा का संपूर्ण प्रखंड क्षेत्र में नागपंचमी पर्व की आस्था और श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया गया। प्रखंड के कई गांवों में मंदिर नागपंचमी पर नागदेवता के आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिरों के रंग-रोगन के साथ-साथ फूल-पत्तों से सजावट की गई थी। जगह -जगह माता के आस्था भक्ति गीत बजाया जा रहा था। कुम्हारसो गांव वार्ड नं 09 व 12 स्थित भगवान स्थान में नागपंचमी आस्था का सैलाब रहा। रात में माता का जागरण किया गया और सोमवार की अहले सुबह माता की पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। वंश वृद्धि की मन्नत मांगने वाले लोगों के द्वारा सुबह से ही गाहबारो एवं मंदिरों में दूध झांप, दूध और लावा चढ़ाने का दौड़ शुरू हो गया।दुनही गांव स्थित भगवती मंदिर के भगत सिकेंदर दास ने रक्सी पोखर में स्नान कर, गाजे बजे के साथ शोभायात्रा निकाली। इसमें बड़ी संख्या में न एवं नारियों ने भाग लिया।

इधर, मौजी हरि सिंह स्थित भगवती स्थान में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ दिखी। गढ़पुरा प्रखंड मुख्यालय के सहजाडीह परिसर में स्थित भगवती स्थान में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा। कई जगह गहबरो में भगतों के द्वारा भगतई भी पेश किया गया। दैहिक और अलौकिक परंपराओं के बीच लोगों की आस्था इतनी अधिक है की नाग पंचमी के दिन लोग सांपों को भी दूध, लावा चढ़ाते हैं। और पारंपरिक रूप से अपने वंश वृद्धि की कामना करते हैं। प्रत्येक गहबर स्थानों में महिलाओं के द्वारा खोईचा भरने वह मुंडन कराने तक का कार्यक्रम किया गया। दूसरी ओर करियामा भगवती स्थान में सैकड़ो बकरों की बलि दी गई। यहां एक दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। दूर-दूर से लोग भगवती मंदिर लाकर पूजा अर्चना किया। कहां सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए थे। हालांकि, प्रखंड में इतने अच्छे होने वाले नागपंचमी के मेले पर सरकार की एक फरमान ने पानी फेर दिया। सांपों की करतब देखने वाले युवा काफी निराश दिखे।

बरौनी में उत्सव

धूमधाम से मनी नागपंचमी बरौनी। बरौनी शहरी व ग्रामीण इलाकों में सोमवार को उत्साह व भक्तिभाव के साथ श्रद्धालुओं ने नागपंचमी का त्योहार मनाया।नागपंचमी को लेकर मंदिरों में नाग देवता को दूध व लावा अर्पण किया गया। मंदिरों के अलावा श्रद्धालु अपने अपने घरों में भी नाग देवता को दूध व लावा चढ़ाकर अपने हर दोष और अपनी कृपा बनाये रखने का वर मांगा। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक काल से सर्प देवताओं की पूजन की परंपरा चली आ रही है।मान्यता है कि नाग की पूजा करने से सांपों के कारण होने वाला किसी भी प्रकार का भय खत्म हो जाता है। नाग पंचमी पर भगवती मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, भगत नदी में स्नान कर श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना नावकोठी, निज संवाददाता। नाग पंचमी के पावन अवसर पर सोमवार को नावकोठी प्रखंड पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। सुबह से ही प्रखंड के विभिन्न गांवों के भगवती मंदिरों और भगत नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने पहले भगत नदी में स्नान कर पवित्र जल ग्रहण किया और इसके बाद मां भगवती एवं नाग देवता की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छी फसल, संतान की लंबी आयु तथा क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। नावकोठी, छतौना, बेगमपुर, रजाकपुर, पीरनगर, गम्हरिया, ररिऔना, पहसारा, बभनगामा, देवपुरा, सैदपुर विष्णुपुर, हसनपुर बागर, चक्का सहित आसपास के गांवों के भगवती मंदिरों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में व्रत रखकर माता भगवती की आराधना की, जबकि पुरुषों और युवाओं ने भी पूजा-अर्चना में बढ़-चढ़कर भाग लिया। मंदिरों में नारियल, चुनरी, फूल-माला, धूप, दीप, अगरबत्ती और प्रसाद अर्पित कर श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। कई स्थानों पर भजन-कीर्तन, देवी गीत और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। मंदिरों में "जय माता दी" और "नाग देवता की जय" के जयघोष लगातार गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने नाग पंचमी के महत्व पर चर्चा करते हुए प्रकृति और जीव-जंतुओं के संरक्षण का भी संदेश दिया। भगत नदी के विभिन्न घाटों पर सुबह से ही स्नान करने वालों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद मंदिरों में जल, दूध एवं पूजन सामग्री अर्पित की। दिनभर मंदिरों और मेला परिसर में लोगों की चहल-पहल बनी रही। बच्चों ने मेले का आनंद लिया, जबकि महिलाओं ने पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण कर परिवार के सदस्यों के साथ मंगलकामना की। नाग पंचमी को लेकर पूरे प्रखंड में उत्सव जैसा माहौल रहा। प्रशासन और स्थानीय पूजा समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा तथा भीड़ के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई थीं। शाम तक मंदिरों में श्रद्धालुओं के आने-जाने का सिलसिला जारी रहा。