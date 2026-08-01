Begusarai News: बेगूसराय आयुर्वेद कॉलेज का मनाया गया 81वां स्थापना दिवस समारोह

Begusarai News: राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय का 81वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। प्राचार्य डॉ. श्रीनिवास त्रिपाठी ने आयुर्वेद महाविद्यालय के गौरव की चर्चा की। मुख्य अतिथि डॉ. नलिनी रंजन सिंह ने महाविद्यालय की स्थापना को जिले का गौरव बताया।

बेगूसराय आयुर्वेद कॉलेज का मनाया गया 81वां स्थापना दिवस समारोह

Begusarai News: राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय- सह- चिकित्सालय का 81वं स्थापना दिवस समारोह शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। प्राचार्य डॉ. श्रीनिवास त्रिपाठी ने आयुर्वेद महाविद्यालय के गौरवपूर्ण इतिहास की चर्चा करते हुए यहां पढ़े हुए छात्रों ने इस देश में ही नहीं वरन पूरे विश्व में आयुर्वेद का नाम रोशन किया है।

समारोह की गरिमा उन्होंने कहा कि आयुर्वेद महाविद्यालय अगले साल नए भवन में चला जाएगा जहां आयुर्वेद कॉलेज अपने गौरवपूर्ण इतिहास को चार चांद लगाएगा। उन्होंने महर्षि चरक के उदाहरणों की चर्चा करते हुए कहा कि आयुर्वेद में छात्रों को शांत रहने की सलाह दी गयी है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अशांति छात्रों के भविष्य और उनके जीवन को प्रभावित करेगी। समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. नलिनी रंजन सिंह ने कहा कि अयोध्या बाबू ने अपनी पुत्री के नाम पर इस महाविद्यालय की स्थापना कर जिले के गौरव को बढाने का काम किया है।

महाविद्यालय का महत्व इस महाविद्यालय के कारण बेगूसराय का नाम इस राज्य ही नहीं वरन पूरे देश में गौरवान्वितव हुआ। प्राध्यापक प्रो. डॉ जीपी शुक्ला ने महाविद्यालय के गौरवपूर्ण इतिहास की चर्चा की। डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉ.अखिलेश जायसवाल ने बच्चों को अपना आशीर्वचन दिया। सभा में बोलते हुए उपाधीक्षक डॉ. दिलीप कुमार वर्मा ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं यहां महाविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद इसी महाविद्यालय में उपाधीक्षक और जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी बेगूसराय के पद को सुशोभित कर रहा हूं ।

आशीर्वाद और पूजा मौके पर डॉ. मुन्ना कुमार, डॉ. विजेंद्र कुमार, डॉ. प्रमोद कुमार, डॉ. किश्वरर सुल्तानी, डॉ. रामनंदन साहनी, डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. उर्वशी सिन्हा, डॉ. मनीष कुमार आलोक, डॉ. सुशांत कुमार पांडे, डॉ. नंद कुमार सहनी, डॉ. इंदु कुमारी, डॉ. अमलेश कुमार आदि ने उपस्थित बच्चों को अपना आशीर्वचन दिया। इसके पूर्व प्राचार्य एवं मुख्य अतिथि ने भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना की तथा संस्थापक श्रीअयोध्या प्रसाद सिंह की प्रतिमा पर पुष्प माला चढ़ाया。