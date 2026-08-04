Begusarai News: जनसुराज के प्रशांत किशोर की जीत पर बांटे गए लड्डू
Begusarai News: फोटो नं. 09, पहसारा में जनसुराज की जीत पर लड्डू बांटते कार्यकर्ता।लोग्राम लड्डू वितरित कर खुशी साझा की गई l समर्थकों ने इसे बिहार के राजनीतिक बदलाव का संकेत बताते हुए विकास
Begusarai News: नावकोठी। प्रखंड की पहसारा पश्चिमी पंचायत मुखिया जी चौक पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत के बाद मंगलवार को समर्थकों ने जश्न मनाया। इस अवसर पर 51 किलोग्राम लड्डू वितरित कर खुशी साझा की गई l समर्थकों ने इसे बिहार के राजनीतिक बदलाव का संकेत बताते हुए विकास और शिक्षा की जीत करार दिया l जीडी हॉस्पिटल मंझौल के संस्थापक अमित कुमार उर्फ फुचो ने बताया कि जीत की खुशी में समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और चौक चौराहा पर लोगों के बीच लड्डू बांटे l कार्यक्रम के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना रहा कई लोगों ने प्रशांत किशोर के समर्थन में नारे भी लगाए।
मौके पर भोला कुमार, मृणाल कुमार, पंकज कुमार, रामबाबू, केशव कुमार,घनश्याम कुमार, पहसारा सरपंच प्रतिनिधि रामाशीष सिंह आदि उपस्थित रहे।
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