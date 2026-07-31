Begusarai News: हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री श्री बड़मां का 133 वां जन्मोत्सव

Begusarai News: हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री श्री बड़मां का 133 वां जन्मोत्सव
Begusarai News: बरौनी में स्थानीय सत्संग बिहार के मंदिर परिसर में 133 वें जन्म उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भव्य मातृ सम्मेलन और सत्संग में भाग लिया। वक्ताओं ने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए इष्ट ईश्वर से जुड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला।
Begusarai News: बरौनी। स्थानीय सत्संग बिहार बरौनी स्थित मंदिर परिसर में शुक्रवार को परम पूज्यनीय श्री श्री बड़माँ का 133 वॉ जन्म उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास व आध्यात्मिक वातावरण के साथ मनाया गया इस अवसर पर मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं के जयकारों से गुंजायामन रहा। कार्यक्रम का शुभारम्भ सर्वप्रथम भव्य मातृ सम्मेलन व सत्संग के आयोजन के साथ हुआ। सत्संग के दौरान ऋतिको ने परम पूज्यनीय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र के जीवन मे बड़ माँ के सानिध्य उनके त्याग व समर्पण पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओ ने अपने संबोधन में गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इष्ट ईश्वर से जुड़कर किस प्रकार मनुष्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है।
इस विषय पर प्रकाश डाला।मौके पर ऋतिक विकास सिन्हा,मोहन राय, उमेश महतो, विजय सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, अरुण कुमार श्रीवास्तव,ओम नारायण, अनिल कुमार राय, मुकेश कुमार, अभिजीत सिन्हा, अर्जुन ठाकुर, जितेंद्र कुमार, चन्द्रदेव राय आदि मौजूद थे।
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