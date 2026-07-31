Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री श्री बड़मां का 133 वां जन्मोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: बरौनी में स्थानीय सत्संग बिहार के मंदिर परिसर में 133 वें जन्म उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भव्य मातृ सम्मेलन और सत्संग में भाग लिया। वक्ताओं ने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए इष्ट ईश्वर से जुड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला।

Begusarai News: हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री श्री बड़मां का 133 वां जन्मोत्सव

Begusarai News: बरौनी। स्थानीय सत्संग बिहार बरौनी स्थित मंदिर परिसर में शुक्रवार को परम पूज्यनीय श्री श्री बड़माँ का 133 वॉ जन्म उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास व आध्यात्मिक वातावरण के साथ मनाया गया इस अवसर पर मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं के जयकारों से गुंजायामन रहा। कार्यक्रम का शुभारम्भ सर्वप्रथम भव्य मातृ सम्मेलन व सत्संग के आयोजन के साथ हुआ। सत्संग के दौरान ऋतिको ने परम पूज्यनीय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र के जीवन मे बड़ माँ के सानिध्य उनके त्याग व समर्पण पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओ ने अपने संबोधन में गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इष्ट ईश्वर से जुड़कर किस प्रकार मनुष्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: अररिया: श्रद्धा और भक्ति के साथ जगत जननी बड़मां का मना 133वां जन्मोत्सव

इस विषय पर प्रकाश डाला।मौके पर ऋतिक विकास सिन्हा,मोहन राय, उमेश महतो, विजय सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, अरुण कुमार श्रीवास्तव,ओम नारायण, अनिल कुमार राय, मुकेश कुमार, अभिजीत सिन्हा, अर्जुन ठाकुर, जितेंद्र कुमार, चन्द्रदेव राय आदि मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: अररिया: श्रद्धा और भक्ति के साथ जगत जननी बड़मां का मना 133वां जन्मोत्सव
ये भी पढ़ें:Begusarai News: बरौनी: भजन-कीर्तन से माहौल भक्तिमय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News Satsang

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।