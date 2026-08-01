Begusarai News: सीबीआई की छापेमारी में चार प्रकार की मिली थी बुलेट
Begusarai News: 17 अगस्त 2018 को सीबीआई ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा के घर पर छापेमारी की। इस दौरान 50 कारतूस बरामद किए गए, जिनमें विभिन्न प्रकार की गोलियां शामिल थीं। पुलिस ने कोर्ट में जब्ती सूची पेश की, जिसमें प्यार की पेंदी पर अलग-अलग निशान थे।
Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। 17 अगस्त 2018 को सीबीआई की छापेमारी में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा व चंद्रशेखर वर्मा के घर से 50 कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस के द्वारा कोर्ट को समर्पित जब्ती सूची के अनुसार 15 चक्र गोलियां जिसकी पेंदी पर 3258 डब्ल्यू एलकेएफ लिखा था। 10 गोलियों की पेंदी पर 8 एमएमकेएफ, 7.62 बोर की 19 गोलियां व 7.62 एम 80 लिखा था। जबकि .303 बोर की छह गोलियां थी।
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