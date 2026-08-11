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Begusarai News: सांस्कृतिक कार्यक्रम की चल रही है तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी। बरौनी शहरी व ग्रामीण इलाकों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों व परेड की तैयारी चल रही है। इसके अलावा बाजारों में अभी से ही झंडा व बैनर...

Begusarai News: सांस्कृतिक कार्यक्रम की चल रही है तैयारी

Begusarai News: बरौनी। बरौनी शहरी व ग्रामीण इलाकों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों व परेड की तैयारी चल रही है। इसके अलावा बाजारों में अभी से ही झंडा व बैनर आदि की फुटकर दुकानें सज कर तैयार हो गई हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बच्चों में अभी से ही उत्साह दिख रहा है।

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