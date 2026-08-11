Begusarai News: खुदीराम बोस की शहादत को किया नमन
Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी)। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक पाठशाला बारो मध्य विद्यालय में मंगलवार को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को याद किया गया। आयोजित सभा में एचएम विजय कुमार सिंह ने बताया...
Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी)। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक पाठशाला बारो मध्य विद्यालय में मंगलवार को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को याद किया गया। आयोजित सभा में एचएम विजय कुमार सिंह ने बताया कि 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। उन्हें यह सजा ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास (मुजफ्फरपुर बमकांड) में शामिल होने के आरोप में दी गई थी। हमले में किंग्सफोर्ड की जगह दो ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई थी। जब खुदीराम शहीद हुए थे तब उनकी आयु 18 वर्ष थी। बच्चों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
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