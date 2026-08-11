Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: खुदीराम बोस की शहादत को किया नमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी)। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक पाठशाला बारो मध्य विद्यालय में मंगलवार को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को याद किया गया। आयोजित सभा में एचएम विजय कुमार सिंह ने बताया...

Begusarai News: खुदीराम बोस की शहादत को किया नमन

Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी)। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक पाठशाला बारो मध्य विद्यालय में मंगलवार को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को याद किया गया। आयोजित सभा में एचएम विजय कुमार सिंह ने बताया कि 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। उन्हें यह सजा ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास (मुजफ्फरपुर बमकांड) में शामिल होने के आरोप में दी गई थी। हमले में किंग्सफोर्ड की जगह दो ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई थी। जब खुदीराम शहीद हुए थे तब उनकी आयु 18 वर्ष थी। बच्चों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

ये भी पढ़ें:खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर दी गई श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें:Begusarai News: बच्चों ने प्रस्तुत की सात युवा शहीदों की झांकी
ये भी पढ़ें:मनाई गई शहीद खुदीराम बोस की पुण्यतिथि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Crime News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।