Begusarai News: चकबल के हरिजन मोहल्ले में बिजली तार जालेवा
Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी),एक संवाददाता। बीहट नगर परिषद के चकबल वार्ड 20 में लगाए जा रहे बिजली की तार जानलेवा बनी हुई है। इस संबंध में वार्ड पार्षद पवन कुमार शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों और नगर कार्यपालक...
Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी),एक संवाददाता। बीहट नगर परिषद के चकबल वार्ड 20 में लगाए जा रहे बिजली की तार जानलेवा बनी हुई है। इस संबंध में वार्ड पार्षद पवन कुमार शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों और नगर कार्यपालक अधिकारी को आवेदन देकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। वार्ड पार्षद ने बताया कि बिजली की तार जमीन से सटाकर, किसी के मकान पर व पेड़ों पर भी लगाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। यह स्थिति जानलेवा है। कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है।
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