Begusarai News: मांगों को लेकर सफाईकर्मीयों ने किया प्रदर्शन
Begusarai News: फोटो नं.14, बरौनी नगर परिषद कार्यालय परिसर में सोमवार को अपनी मांगों को लेकर नगर भ्रमण कर प्रदर्शन करते सफाईकर्मी।
Begusarai News: बरौनी। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में पांचवें दिन सोमवार को भी बरौनी नगर परिषद के सफाईकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे रहे। सोमवार को सफाईकर्मियों ने बरौनी नगर परिषद में नगर भ्रमण कर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। सफाईकर्मियों की विभिन्न मांगों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने, पीएफ सहित कई ज्वलंत मांगें शामिल है। सफाईकर्मियों के हड़ताल पर जाने से बरौनी नगर परिषद के इलाकों में सफाई व्यवस्था पर ग्रहण लग गया है। चारों तरफ कूड़ा कचरा का ढेर लगा है।
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