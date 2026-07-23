Begusarai News: पुलिस ने दो वारंटी को किया गिरफ्तार
Begusarai News: बछवाड़ा। थाना क्षेत्र के चमथा चक्की व चिरैयाटोक दियारे में गुरुवार को पुलिस ने छापेमारी कर दो वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वारंटी में स्थानीय निवासी उदयप्रकाश राय व चक्की गोपालपुर के कैलाश महतो...
Begusarai News: बछवाड़ा। थाना क्षेत्र के चमथा चक्की व चिरैयाटोक दियारे में गुरुवार को पुलिस ने छापेमारी कर दो वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वारंटी में स्थानीय निवासी उदयप्रकाश राय व चक्की गोपालपुर के कैलाश महतो शामिल हैं। थानाध्यक्ष परेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय से वारंट निर्गत था। दोनों को न्यायिक हिरासत में बेगूसराय भेज दिया गया।
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