Begusarai News: हत्या के विरोध में बलिया में कैंडल मार्च

Begusarai News: बलिया, एक संवाददाता। डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) स्वर्गीय विमल कुमार की हत्या के विरोध में बुधवार को बलिया नगर परिषद क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों ने दिवंगत ईओ को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य सह वार्ड पार्षद अविनाश कुमार ने कहा कि राज्य में नगर निकाय के अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। कैंडल मार्च में सशक्त अस्थायी समिति सदस्य सह वार्ड पार्षद करण कुमार, वार्ड पार्षद जावेद अख्तर, छात्र नेता पीयूष कुमार, नितीश कुमार, छोटू कुमार, सफाई इंस्पेक्टर शशि यादव, नगर के आमीन संजीव कुमार, राजेश कुमार, रामवीर कुमार, मनीष शर्मा सहित बड़ी संख्या में वार्ड पार्षद, नगर परिषद कर्मी एवं स्थानीय नागरिक शामिल हुए।