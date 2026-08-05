Begusarai News: हत्या के विरोध में बलिया में कैंडल मार्च
Begusarai News: बलिया में, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी स्वर्गीय विमल कुमार की हत्या के खिलाफ एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। वार्ड पार्षदों और स्थानीय नागरिकों ने सरकार से नगर निकाय के अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
Begusarai News: बलिया, एक संवाददाता। डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) स्वर्गीय विमल कुमार की हत्या के विरोध में बुधवार को बलिया नगर परिषद क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों ने दिवंगत ईओ को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य सह वार्ड पार्षद अविनाश कुमार ने कहा कि राज्य में नगर निकाय के अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। कैंडल मार्च में सशक्त अस्थायी समिति सदस्य सह वार्ड पार्षद करण कुमार, वार्ड पार्षद जावेद अख्तर, छात्र नेता पीयूष कुमार, नितीश कुमार, छोटू कुमार, सफाई इंस्पेक्टर शशि यादव, नगर के आमीन संजीव कुमार, राजेश कुमार, रामवीर कुमार, मनीष शर्मा सहित बड़ी संख्या में वार्ड पार्षद, नगर परिषद कर्मी एवं स्थानीय नागरिक शामिल हुए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।