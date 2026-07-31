Begusarai News: सात दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनाए गए
Begusarai News: बीहट में दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने का शिविर आयोजित किया गया। बरौनी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कुल सात कार्ड बनाए गए। 3 अगस्त को फिर से इसी तरह का शिविर लगाया जाएगा। यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए आशा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की गई।
Begusarai News: बीहट। दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनाने को लेकर बरौनी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शुक्रवार को शिविर का आयोजन किया गया। कुल सात यूडीआईडी कार्ड बनाये गये। सीएचसी प्रभारी डा. राजीव कुमार तथा हेल्थ मैनेजर संजय कुमार ने बताया कि 3 अगस्त को भी शिविर के जरिये यूडीआईडी कार्ड बनाये जाएंगे। अधिक से अधिक दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड बने, इसके लिए आशा कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की गई है। (नि.सं.)
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